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Gündem Halk iradesinin 6 yıl dönümü
ANKARA

Halk iradesinin 6. yıl dönümü

Millet tarafından seçilen ilk cumhurbanı olan Erdoğan, görevde altıncı yılını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradan geçen 6 yıl içerisinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere pek çok iç ve dış saldırıya göğüs gerdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Halkın oylarıyla 2014’te seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevinde altıncı yılını dün tamamladı.

2007’de Anayasa’da yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi düzenlenmiş, bu çerçevede halk da ilk seçimini 10 Ağustos 2014 seçimi ile Erdoğan’dan yana koymuştu. Ekmeleddin İhsanoğlu’na karşı seçmenin yüzde 52’sinin oyunu alan Erdoğan, 28 Ağustos 2014’te, Türkiye’nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

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DARBEYİ PÜSKÜRTTÜ KORİDORU EZDİ

Erdoğan aradan geçen 6 yıl içerisinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere pek çok iç ve dış saldırıya göğüs gerdi. Türkiye’nin güney sınırını tehdit eden terör örgütlerine karşı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonları Erdoğan’ın başkomutanlığında başarıyla gerçekleştirildi. Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu yok etti. Erdoğan 6 yıl içerisinde kur üzerinde düzenlenen birçok ekonomik saldırılara karşı da mücadele verdi.

#RecepTayyipErdoğan Twitter'da gündem oldu
FOTOĞRAF 57
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#RecepTayyipErdoğan Twitter'da gündem oldu
Gün boyunca Twitter'da başlatılan #RecepTayyipErdoğan hashtagine halk yoğun ilgi gösterdi ve sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı fotoğraflarını paylaşarak kendisine olan destek ve şükranlarını dile getirdiler. İşte o fotoğraflar...


HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞTİ

2014 yılında parlamenter sistemde cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişe olanak sağlayan Anayasa değişikliğini de hayata geçirdi. 17 Nisan 2017’de seçmen sandıkta yeni sisteme vize verirken, 24 Haziran 2018’de Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak halk tarafından ikinci kez seçildi.

Anayasa gereği cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisinden istifa eden Erdoğan, 2017 yılından düzenlenen referandum sonrasında yapılan anayasa değişikliği ile yeniden partisinin başına döndü.

Altun’dan kutlama

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının yıl dönümünü kutladı. Altun "Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Eroğan’ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıl dönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" mesajını paylaştı.

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