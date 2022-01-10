​Halk sistemi sahiplendi

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından yapılan araştırma, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, vatandaşlar tarafından benimsendiğini ortaya koydu. 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada, “Yönetim tarzının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılanların yüzde 55.7’si “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dedi.
YÜZDE 30’DAN 55’E ÇIKTI
- Araştırmanın geçmiş yıllara göre kıyaslaması ise yeni yönetim şeklinin vatandaş nezdinde nasıl bir yere oturduğunu göstermesi bakımından ilginç bir grafik oluşturdu. 2020’de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diyenlerin oranı yüzde 55.4 iken 2019 yılında bu oran yüzde 44, 2018’de yüzde 46.7 ve 2017’de yüzde 30 seviyelerinde bulunuyordu. Aynı şekilde “Parlamenter Demokrasi” diyenlerin 2020’deki oranı yüzde 44.6 iken bu oran 2019’da yüzde 42, 2018’de yüzde 39.4 ve 2017’de ise yüzde 48 oranındaydı.
MİLLET İTTİFAKI’NA TAM DESTEK YOK
AK Parti seçmeninin yüzde 87.9’i, MHP seçmeninin 87,8’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni benimsediğini ifade etti. CHP seçmeninin yüzde 24.6’sı, İYİ Parti seçmeninin yüzde 26.4’ü Hükümet Sistemi’ni desteklediklerini belirtti.