Haluk Bayraktar'dan Halk TV'nin TB2 provokasyonuna cevap: Bu gazetecilikten çok itibar suikastı

Söz konusu ihale şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır. Her bir vatandaş bu bilgilere ulaşabilir. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz. Yurt içindeki muadilinin de 3'te 1'i kadar.