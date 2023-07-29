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Haluk Bayraktar'dan Halk TV'nin TB2 provokasyonuna cevap: Bu gazetecilikten çok itibar suikastı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Halk TV'nin Bayraktar TB2'ler üzerinden yaptığı provokasyona tepki gösterdi. İhalenin şeffaf ve açık bir şekilde yapıldığını hatırlatan Bayraktar, Orman Genel Müdürlüğü'nün ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladıklarını söyledi. Bayraktar, "Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor." ifadelerini kullandı. Haluk Bayraktar, kendilerine bilgi edinmek amacıyla ulaşılmadığının altını çizerek "Bize ulaşan, arayan, soran olmadı. Olsaydı anlatırdık. Bu gazetecilikten çok itibar suikasti" dedi.

17:11 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Halk TV'nin Baykar'ı hedef alarak TB2'ler üzerinden yaptığı provokasyona cevap verdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Halk TV'nin Baykar'ı hedef alarak TB2'ler üzerinden yaptığı provokasyona cevap verdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Halk TV'nin Baykar'ın devlete günlüğü 1,2 milyon TL’ye İHA kiraladığı yönündeki haberine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, kendilerine bilgi edinmek amacıyla ulaşılmadığının altını çizerek
"Bize ulaşan, arayan, soran olmadı. Olsaydı anlatırdık. Bu gazetecilikten çok itibar suikasti"
dedi.

"4 Bayraktar İHA'yı ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk"

İhalenin şeffaf ve açık bir şekilde yapıldığını hatırlatan Bayraktar, Orman Genel Müdürlüğü'nün ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladıklarını söyledi. Bayraktar,
"Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor."
ifadelerini kullandı.

OGM'nin ihalesine en düşük bedel verildi

Haluk Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Gazetecilikte bir haber hazırlanırken karşı tarafa da söz hakkı tanınır diye biliyorum. Bize ulaşan, arayan, soran olmadı. Olsaydı anlatırdık. Bu gazetecilikten çok itibar suikasti...
Söz konusu ihale şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır. Her bir vatandaş bu bilgilere ulaşabilir. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz. Yurt içindeki muadilinin de 3'te 1'i kadar.
Baykar olarak OGM'nin ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladık. Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor.
Bayraktar TB2 İHA'lar 2020'de 345 orman yangın ilk anda tespit etti.
2021’de 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynadı.
2022'de ise Bayraktar TB2’ler tam 1109 yangını ilk anda tespit etti.
2023'te ise şimdiye kadar tespit edilen 285 orman yangınının tespiti ve müdahalesinde aktif görev yaptı.
OGM'nin yangına ilk müdahale süresi yüksek teknolojinin kullanıma girmesiyle birlikte 45 dakikadan 11 dakikaya düştü.
Baykar olarak önceki yıllarda OGM için teknolojik altyapıyı da oluşturduk. Bu hizmeti tüm operasyonel yönleriyle Yeşil Vatan'ın korunmasına destek olmak ve ülkemize hizmet etmek için gerçekleştiriyoruz."

"2021’de İHA’lar 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynadı"

Öte yandan Baykar'dan yapılan açıklamada da Bayraktar TB2 İHA’ların orman yangınlarında üstlendiği görev detaylı olarak anlatıldı. Baykar'ın açıklamasında
"Bayraktar TB2 İHA’ların kullanıma girdiği 2020’de 345 yangın ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürülmüştür. 2021’de ise İHA’lar 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynamıştır."
denildi.

"2020 yılından bu yana 3055 yangın İHA'larımız tarafından tespit edilmiştir"

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da Bayraktar TB2'lerin yangınlara müdahaledeki hızına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, 2020 yılında ilk kez Bayraktar TB 2 ile Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke, dünyada ise 2. ülke olmuştur.
İHA'larımızı kullanmaya başladığımız 2020 yılından bu yana 3055 yangın İHA'larımız tarafından tespit edilmiştir. Bunların 1993 adedini Bayraktar TB2 İHA'lar belirlemiştir.
Orman Genel Müdürlüğümüz İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10 dakikaya düşürmüştür."


Nevzat Aydın'ın Türkiye'yi aşağılama kompleksine Haluk Bayraktar'dan paradigmalı yanıt
Nevzat Aydın'ın Türkiye'yi aşağılama kompleksine Haluk Bayraktar'dan paradigmalı yanıt

Yemeksepeti eski CEO'su Girişimci Nevzat Aydın, Twitter hesabından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın KIZILELMA paylaşımına verdiği yanıtta, Türkiye'yi aşağılamaya çalıştı. Bayraktar'ın paylaşımındaki, 'Dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı’ ibaresine takıldığını söyleyen Aydın, "ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin gibi ülkeler bu alana yeterince yatırım yapmıyorlar mı? Bizden çok daha fazla imkanları ve paraları var." diye sordu. Diğer paylaşımlarında, Türkiye'nin dünyada teknoloji alanında hiçbir konuda bir numara olamayacağını öne süren Aydın'ın paylaşımına yanıt veren Bayraktar, "Teknolojide paradigma değişimine odaklanırsanız, daha fazla bütçe ve imkana sahip rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

#Haluk Bayraktar
#Halk TV
#Baykar
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