Haluk Bayraktar'dan Halk TV'nin TB2 provokasyonuna cevap: Bu gazetecilikten çok itibar suikastı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Halk TV'nin Baykar'ı hedef alarak TB2'ler üzerinden yaptığı provokasyona cevap verdi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Halk TV'nin Baykar'ın devlete günlüğü 1,2 milyon TL’ye İHA kiraladığı yönündeki haberine cevap verdi.
"4 Bayraktar İHA'yı ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk"
OGM'nin ihalesine en düşük bedel verildi
Haluk Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
"2021’de İHA’lar 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynadı"
"2020 yılından bu yana 3055 yangın İHA'larımız tarafından tespit edilmiştir"
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da Bayraktar TB2'lerin yangınlara müdahaledeki hızına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: