Hamas lideri Heniye: ​BAE Filistin’i sırtından vurdu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail’le yakınlaşmasını, Filistin halkına sırtından vurulmuş bir darbe olarak değerlendirdi. Heniye İstanbul’daki Filistin İletişimciler ve Medya Derneği’nde düzenlenen toplantıda, bölgenin son durumu ve BAE-İsrail anlaşmasını anlattı.

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Kudüs’ün bilinçli olarak siyasi denklemden çıkarılmaya çalışıldığını kaydeden Heniye, “Bu anlaşma üç sacayağını kapsıyor. Birincisi, Kudüs İsrail’in başkenti olarak anılıyor. Böylece Kudüs’ü siyasi denklemden çıkarmış oluyorlar. Ayrıca 7 milyon mülteci Filistinli var. Tartışmasız bu mültecileri yok saydılar. Üçüncüsü ise toprak. Batı Şeria’daki işgali meşrulaştırdılar. Filistin davasını bitirmeye çalışıyorlar. Bunu tamamen reddediyoruz. Bu sadece Filistin’in değil, tüm Müslümanların davasıdır” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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DİRENİŞ İÇİN BİRLİK

BAE-İsrail anlaşmasının Beyaz Saray’dan ilan edildiğini vurgulayan Heniye, bazı Arap ülkelerinin de buna sessiz kalmasının acı verici olduğunu ifade etti. Tüm bunların Yahudileştirme ve İsrail işgalini cesaretlendirdiğini kaydeden Heniye, durumu “Burada bölgesel bir birlik kurulmaya çalışılıyor. İsrail’in kontrolü ele geçirme projesi” diye özetledi. Türkiye’nin Filistin davasındaki duruşunu takdirle karşıladıklarını belirten İsmail Heniye, birlik mesajı verdi: “Biz Hamas olarak ve birçok Filistinli grup, yüzyılın anlaşması denilen hareketi reddediyoruz. Biz El Fetih’le beraber bu bölünmeyi birleşmeyle sonuçlandırmak istiyoruz. Ayrıca Filistin Tahrir Örgütü’nün oluşturulmasını istiyorum. Ramallah’taki toplantıya katıldık. Bize yapılan davete de icabet edeceğiz. Filistin halkının direnişini destekleyecek her türlü harekete varız.”

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550 Filistinliye ömür boyu hapis

İsrail hapishanelerindeki tutuklulara da dikkat çeken Heniye, “İsrail Filistinlilerin haklarını yok sayıyor. Bizim için direniş esastır. Biz işgal altında bir toplumuz. 550 Filistinli ömür boyu hapse mahkum edildi. 40 yılını İsrail hapishanelerinde geçirenler, hala orada kalan insanlar var” dedi.