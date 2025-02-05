Hamas'tan İslam ülkelerine tarihi çağrı: 'Filistin'i korumak için duruş gösterin'

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine sert biçimde yanıt verdi. Yapılan açıklamada Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) acil toplantı çağrısında bulunuldu.
Hamas'ın yayınladığı açıklamada Trump'ın Gazze hakkındaki skandal sözlerinin ateşe benzin dökmekle eşdeğer olduğu vurgulanırken, Hamas olarak Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasına asla izin verilmeyeceği kaydedildi.
Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) için acil toplantı çağrısı yapılarak İslam ülkeleri, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için tarihi bir duruş göstermeye davet edildi.
"Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla