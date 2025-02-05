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Hamas'tan İslam ülkelerine tarihi çağrı: 'Filistin'i korumak için duruş gösterin'

Hamas'tan İslam ülkelerine tarihi çağrı: 'Filistin'i korumak için duruş gösterin'

Semih Kara
Semih Kara
10:585/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hamas, 57 İslam ülkesi ile BM üyesi devletlere çağrı yaptı.
Hamas, 57 İslam ülkesi ile BM üyesi devletlere çağrı yaptı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine sert biçimde yanıt verdi. Yapılan açıklamada Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) acil toplantı çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın yayınladığı açıklamada Trump'ın Gazze hakkındaki skandal sözlerinin ateşe benzin dökmekle eşdeğer olduğu vurgulanırken, Hamas olarak Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasına asla izin verilmeyeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Gazzelileri tehcir edip ABD'nin bölgeye hakim olacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) için acil toplantı çağrısı yapılarak İslam ülkeleri, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için tarihi bir duruş göstermeye davet edildi.


İşte açıklamanın tam metni:

"Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla


Bizler İslami Direniş Hareketi
(Hamas)
olarak
, ABD Başkanı
Trump'ın
, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Gazze Şeridi'ni işgal etmesine ve Filistin halkımızı buradan göç ettirmesine yönelik
açıklamalarını en sert biçimde kınıyor ve reddediyoruz.
Bu açıklamaların halkımıza ve davamıza düşmanca olduğunu, bölgede
istikrara hizmet etmeyeceğini
ve sadece ateşe benzin dökmekten başka bir işe yaramayacağını
teyit ediyoruz.

Biz, Filistin halkımız ve onun yaşayan güçleri olarak,
dünyanın hiçbir ülkesinin topraklarımızı işgal etmesine veya topraklarımızı işgalden kurtarmak ve başkenti Kudüs olan Filistin devletimizi kurmak için kan nehirleri döken büyük Filistin halkımız üzerinde vesayet kurmasına
izin vermeyeceğimizi vurguluyoruz.
ABD yönetimini ve
Başkan Trump'ı
, uluslararası hukuka ve Filistin halkımızın topraklarındaki doğal haklarına aykırı olan
bu sorumsuz açıklamalarını geri çekmeye çağırıyoruz.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler
'i, bu tehlikeli açıklamaların ardından acil bir toplantı yapmaya ve Filistin halkımızın ulusal haklarını, kendi kaderini tayin hakkını ve
başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını koruyan kararlı ve tarihi bir tavır almaya çağırıyoruz
."
#Hamas
#Donald Trump
#Gazze
#Filistin
#Birleşmiş Milletler (BM)
#İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
#Arap Birliği

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