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POLİTİKA

Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun belediyeler için yaptığı erken seçim çağrısına cevap: Siyasi olarak bir mantığı yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için yaptığı erken seçim çağrısına ilişkin açıklamada bulundu. Seçimlerin öne alınmasının ancak anayasa değişikliğiyle mümkün olduğunun altını çizen Dağ, "Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Dağdan Kılıçdaroğlunun belediyeler için yaptığı erken seçim çağrısına cevap: Siyasi olarak bir mantığı yok
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İstanbul'daki bütün belediyeler için erken seçim çağrısı yaptı.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE OLUR"

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına AK Parti'den cevap geldi. Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimlerin öne alınmasının ancak anayasa değişikliğiyle olabileceğini söyledi.

"ESPRİ YAPMIŞ BİR REALİTESİ YOK"

Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"İstanbul ve Yalova'da erken seçimleri öne alalım gibi bir söz. Yerel seçimlerin öne alınması anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 2024 31 Mart'ında yerel seçimler yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil."

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