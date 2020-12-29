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POLİTİKA

​Hani o elleri kıracaktınız!

Hani o elleri kıracaktınız!

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu, “Demirtaş için AİHM kararı uygulansın” korosuna katılınca, Genel Başkan Akşener’in 2012’deki konuşması hatırlandı. Akşener, o tarihte, “Öcalan’ın heykelini yapacakmışsınız. Yapın da görelim, o elleri kırarız” demişti. Ağıralioğlu da 2019’daki açıklamasında teröre arka çıkan Demirtaş’ın da ‘terörist’ muamelesi göreceğini söylemişti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

Son günlerde terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen İYİ Partililer bir dönem o isimlere çok sert eleştiriler yöneltiyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP milletvekili olduğu dönemde “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” diyen Demirtaş’a “Ey gafiller, Öcalan’ın heykelini yapan elleri kırarız” diye cevap vermişti.

Yavuz Ağıralioğlu

YAPIN DA GÖRELİM

2012 yılında MHP İstanbul Milletvekili olan ve aynı zamanda TBMM Grup Başkanvekilliği görevini de sürdüren Akşener, 3. Büyük Rumeli Balkan buluşmasındaki konuşmasında, “Ben Drama doğumlu anne babanın çocuğuyum. Balkanlar denince aklıma hep anneannemin ve anamın sesi gelir. Ben 5 yaşındaydım. Anneannem kısık bir sesle ‘Çalın davullar çalın, çaydan aşağıya. Mezarımı kazın dostlar belden aşağıya’ derdi. Bize bayrak sevgisini öğretti annelerimiz. Biz bu bayrak için ölürüz. Gözümüzden sakınırız. Çünkü bu baş bu bayraktan başka gölgesinde sığınacak başka bir sembolümüz yoktur. Şimdi buradan seslenmek isterim ki. Bir Rumeli kızı olarak seslenmek isterim ki. Ey bu bayrağı indirmek isteyenler kimse elinizi kırmasa biz elinizi kırarız. Ey gafiller Abdullah Öcalan’ın heykelini yapacakmışsınız. Yapın da görelim. Heykeli yapan o elleri kırarız. Bu irade o elleri kırar” diye konuşmuştu.

Selahattin Demirtaş

GÖRECEĞİ MUAMELE ODUR

‘Demirtaşseverler grubu’nun yeni üyesi olan İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu ise 11 Temmuz 2019’da TBMM kürsüsünde şu ifadeleri kullanmıştı: “HDP grubunun da bilmesi gereken şey şudur: Dünyanın her yerinde terör ve terör övücülüğü suçtur. Dünyanın her yerinde terör ve terör övücülüğü üzerinden parlamentolarda arzıendam edecek cümleler kurmak suçtur. Terörle aranıza mesafe koydunuz mu? Burası bir millet meclisidir. Burada her türlü fikir beyan edilir. Burada her türlü fikre tahammül edilir, her türlü fikir müzakere edilir, sadece terör ve terör övücülüğü yapılmaz. Selahattin Demirtaş grubunuzun başkanı olabilir, grubunuzun başkanı da olsa terörle arasına mesafe koymak zorundadır. Çocuklarımızın otuz altı yıldır kanında, canında parmak izi olan bir terör örgütünün başının ‘Heykelini dikeceğim’ diyen bir adamın göreceği muamele odur.”

AİHM’İN KARARINA SAYGI İSTEDİ

Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir tv kanalında yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplamıştı. AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği karara işaret eden Ağıralioğlu, karara saygı duyulması gerektiğini belirtmişti. Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki karara onay veren Ağıralioğlu sözlerinin devamında, “Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır” demişti. AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından, HDP, muhalefet partilerine “Demirtaş’ın serbest bırakılması için birlik olalım” çağrısı yapmıştı.

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