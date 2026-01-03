Yeni Şafak
Hapis cezası ile aranan 3 kişi İskenderun’da yakalandı

09:073/01/2026, Cumartesi
IHA
Yakalanan şahıslar.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikler suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 3 şahıs tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından toplamda toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö., hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.A.A. ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan C.Ö. İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

