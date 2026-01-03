Hapis cezası ile aranan 3 kişi İskenderun’da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından toplamda toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö., hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.A.A. ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan C.Ö. İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.