Harekatlar sürmeli

Hakkari'de 2008-2010 yılları arasında birçok saldırının faili olduğu tespit edilen PKK'lı terörist Sedat K'ye, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 468 yıl hapis cezası verildi. Terörist, bölgede görev yapan imam Aziz Tan'ın şehit olduğu saldırıda yer almış, okullara ve askerlik şubesine bombalı saldırının talimatını vermişti.