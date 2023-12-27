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Harekatlar sürmeli

PKK’nın Kuzey Irak’taki saldırılarının zamanlaması ve hedefi tartışılıyor. Pençe-Kilit Harekatı ile Irak’ın kuzeyinde sınırların kontrol altına alındığını vurgulayan askeri uzmanlar, PKK’nın Suriye bağlantısına da dikkat çekiyor.

Canberk Doğan
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:26 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Teröristlerin Suriye’den Hakurk’a geçmiş olabilecekleri değerlendirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke, Tel Tamir ve Amuda/Derbesiye bölgelerine daha önce düzenlenen harekatların devamının önemi vurgulanıyor. Bu harekatlarla örgütün köşeye sıkıştırılması ve M4 Karayolu’nun kontrol altına alınması gerektiği kaydediliyor.

PKK’nın üs bölgelerine sızma girişimini tek başına planlama kabiliyeti olmadığını belirten askeri uzmanlar, örgütün düğmesine yeniden basıldığı görüşünde. Geçen hafta Irak Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’de Hakan Fidan’la görüşmesi ve terörle mücadeledeki kararlılık vurgusunun, örgütün harekete geçirilmesine sebep olabileceği belirtiliyor. Trilyon dolarlık Körfez ticaretini Avrupa ile buluşturacak olan Türkiye’nin Kalkınma Yolu Projesi’nin de hain eylemden ayrı düşünülemeyeceği hatırlatılıyor.

Uzmanlar, teröristlerin bölgeye sızma konusunda İran olasılığını da dile getiriyor. Hakurk’un tam karşısındaki İran sınırında PJAK/PKK’nın Şehidan Kampı bulunuyor. Hakurk’a yakın olması nedeniyle teröristlerin buradan gelmiş olma ihtimali de göz ardı edilmiyor.



#operasyon
#PKK
#Terör
#Pençe Kilit
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