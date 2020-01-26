Gündem Hassasiyet çağrısı
ELAZİĞ

Hassasiyet çağrısı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depreme ilişkin İletişim Başkanlığı, 9 başlıkta hassasiyet çağrısında bulundu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulması gerektiği, sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynakların takip edilmesi, AFAD’ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınması gerektiği aktarıldı.

TEYİT EDİLEMEYEN BİLGİYİ PAYLAŞMAYIN

  • Devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının vatandaşların emniyeti ve can güvenliği öncelilendirilerek gerekli tedbirleri alındığı ve çalışmaların yürütüldüğü belirtilen hassasiyet çağrısında uyulması gereken başlıklar şöyle sıralandı:
  • * Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.
  • * Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.
  • * Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.
  • * Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD’ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.
  • * Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşmamalıdır.
  • * Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır.
  • * Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir.
  • * Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.
  • * Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır.

Tek yürek olduk kenetlendik
GÜNDEM
Tek yürek olduk kenetlendik
Türkiye sınırında bombalı saldırı

Türkiye sınırında
bombalı saldırı

​Azez'deki saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
ANKA ve IKUya deprem görevi

ANKA ve IKU'ya
deprem görevi

MSB, depremde yapılan çalışmaları paylaştı.
Libya için anlaştık

Libya için anlaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de açıkladı.
Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Suriyeli gencin ziyaretinde duygu dolu anlar
Malatyalılar yara sarıyor<br> başkan top peşinde

Malatyalılar yara sarıyor
başkan top peşinde

​Yeni Malatyaspor başkanından tepki çeken açıklama.
Köklü dönüşüm başlıyor

Köklü dönüşüm başlıyor

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.
Azize'den haber var

Azize'den haber var

​Sağlık Bakanı Koca, Azize Çelik hakkında bilgi verdi.
Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Bakan Soylu, Kurum ve Koca deprem bölgesinde açıklama yaptı.
Göztepe <br>evine dönüyor

Göztepe
evine dönüyor

​Göztepe'nin yeni stadyumundan çok özel görüntüler.
Ağlatan buluşma

Ağlatan buluşma

​Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzedeyle bir araya geldi.
38 kişi hayatını kaybetti

38 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

​Cumhurbaşkanı, Cezayir'e hareketi öncesi açıklama yaptı.
Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı.
"Beter, berbat, ahlaksızca..."

"Beter, berbat, ahlaksızca..."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine tepki
Artçılar<br>devam ediyor

Artçılar
devam ediyor

Malatya Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sosyal medya teröristleri

Sosyal medya teröristleri

Deprem sonrası yaptıkları provokatif paylaşımlar tepki çekti.
Dünya çapında<br>bir iş çıkartıyoruz

Dünya çapında
bir iş çıkartıyoruz

​Metin Feyzioğlu: Allah AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve itfaiyeden razı olsun.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.