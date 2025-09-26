Yeni Şafak
Hastanedeki yaşam savaşını 35 gün sonra kaybetti

23:2726/09/2025, Cuma
DHA
Şahbaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Mersin'de 23 Ağustos'ta kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak reklam tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bugün akşam saatlerinde kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak reklam tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan Necmettin Şahbaz (26), hastanedeki 35 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 23 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Necmettin Şahbaz yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Şahbaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Şahbaz, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bugün akşam saatlerinde kaybetti. Şahbaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.



