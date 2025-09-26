Mersin’de kaçak göçmen operasyonu: 14’ü deport edildi 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bazı kaçak göçmen şahısların illegal yollardan çıkış yapacağı bilgisine ulaştı.