Mersin'de yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

25/09/2025, Perşembe
AA
Araçtaki incelemede 35 kilogram skunk bulan ekipler, şüpheliler A.U. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.
Mersin'de polis ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu taşındığı belirlenen minibüs, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde durduruldu.

Araçtaki incelemede 35 kilogram skunk bulan ekipler, şüpheliler A.U. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dron destekli operasyon, polis kamerasıyla görüntülendi.

