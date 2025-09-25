Diyarbakır'da piyasa değeri 1 milyar lira olan 12 bin 865 kök kenevir ele geçirildi

Yasadışı kenevir ekimine hava destekli operasyon





İl merkezinde bulunan 41 farklı alanda yapılan faaliyette 12 bin 865 kök hint keneviri ele geçirildi. Tarım arazisi olarak kullanılan alanların dışında kalan alanlarda hem arama tarama hem de helikopterden alınan görüntü ile tespit edilerek imha edilen kenevirin 3 ton skunk üretimine uygun olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.