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Hatalı sollama can aldı: Yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü yedi kişi yaralandı

Niğde'de hatalı sollama yapan yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı.

20:43 . 7/08/2023 Pazartesi
DHA
Niğde'de yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, hatalı sollama yapan yolcu otobüsü karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.


Kaza saat 16.00 sıralarında Niğde'nin Çamardı ilçesi, Çamardı-Adana karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. T.A. yönetimindeki 01 FA 758 plakalı Çamardı Kooperatifi'ne ait yolcu otobüsü ile Melih B. yönetimindeki 55 BAC 16 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın şoförü yaralanırken, araçta bulunan sürücünün babası Ayhan B. hayatını kaybetti. Otobüste bulunan altı kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



#Niğde
#Çamardı
#Trafik Kazası
#Yolcu Otobüsü
#Çarpışma
13 dakika önce
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