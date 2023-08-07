Hatalı sollama can aldı: Yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü yedi kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlamanın ardından Tekirdağ’da da kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikayı alevler sararken çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yangında herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığını belirtti. Kısa sürede müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı bildirildi.