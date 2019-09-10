Gündem Hatay emniyet müdürünün karıştığı trafik kazasında suikast şüphesi
NİĞDE

Hatay emniyet müdürünün karıştığı trafik kazasında suikast şüphesi

Hatay Emniyet Müdürü Kazım Karabörk'ün eşinin kaybettiği, kendisinin de ağır yaralandığı kaza beraberinde soru işaretlerine neden oldu. Hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü teröristlere verdiği "Ben köpeklerin emrine girmem" cevabıyla tanınan Karabörk'ün trafik kazası ile, FETÖ'nün kabusu olan Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği trafik kazası arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Kazım Karabörk ve Mustafa Alper trafik kazası.
Kazım Karabörk ve Mustafa Alper trafik kazası.

Türkiye dün Niğde’de Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün geçirdiği trafik kazası ile sarsıldı.

Eşi hayatını kaybetti

Niğde'de yaşanan trafik kazasında Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karakörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk’ün eşi Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken Kamil Karabörk ile kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe'nin nişanlısı Dr. Mehmet Ali Kazğı (26) yaralandı.

DHA
Karabörk'ün aracına TIR'ın çarptığı an.

Trafik ışıkları çalışıyor muydu?

  • Tanker sürücüsü savcılıkta yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde kazaya karışan otomobil ve tankerin yavaşlamadığı görülürken, ekipler trafik ışıklarında arıza olup olmadığı araştırılıyor. Karabörk, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin 'Emrimize gireceksin' telefonuna "Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem yüreğiniz yetiyorsa gelin beni teslim alın. Bakın alnınızın ortasından kurşun nasıl yiyeceksiniz” yanıtını vermesiyle bilinen bir isimdi.

DHA

Hatay Emniyet Müdürünün geçirdiği kaza kamerada: 1 ölü 3 yaralı
OYNAT 00:37
Hatay Emniyet Müdürünün geçirdiği kaza kamerada: 1 ölü 3 yaralı
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

FETÖ'NÜN KABUSU OLAN SAVCI 'TRAFİK KAZASI' KURBANI

10 Mayıs 2017’de Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu makam aracına kamyon çarptı. Kazada Alper ve şoförü hayatını kaybetti, bir koruması ise ağır yaralandı. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyle darbenin seyrini değiştirmişti. FETÖ'nün emir komutasını üstlendiği ortaya çıkan 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır için hızla gözaltı kararı veren ve 36 saat içinde soruşturma dosyasını tamamlayan Başsavcı Alper, ilk FETÖ iddianamasini hazırlayan isim olmuştu.

Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza.

Başsavcı Alper'in hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüsü
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Başsavcı Alper'in hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüsü
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

KAZA BİRÇOK YÖNDEN BENZER

Türkiye’nin 15 Temmuz sürecinde yakından tanıdığı isimlerin neredeyse birebir benzer trafik kazası geçirmeleri akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Kahveci ve Yazıcıoğlu kazaları zihinlerde

Türkiye’de 1993’te Devlet Bakanı Adnan Kahveci ile 2003’te 'efsane vali' Recep Yazıcıoğlu, geçirdiği şüpheli trafik kazalarıyla hayatlarını kaybetti. Üzerinden yıllar geçen o kazalar, zihinlerde bıraktığı soru işaretleriyle hala tartışma konusu.

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Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği araç.

Adnan Kahveci'nin hayatını kaybettiği araç.

Hatay Emniyet Müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest
GÜNDEM
Hatay Emniyet Müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNDEM
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

Hatay Emniyet Müdürü kaza geçirdi: Darbecilere verdiği cevap halen akıllarda
GÜNDEM
Hatay Emniyet Müdürü kaza geçirdi: Darbecilere verdiği cevap halen akıllarda

Darbe girişiminin seyrini değiştiren savcı: Mustafa Alper
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Darbe girişiminin seyrini değiştiren savcı: Mustafa Alper
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