Hatay’da menfezde cesetleri bulunmuştu: İki arkadaş toprağa verildi

18:2417/10/2025, Cuma
DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hatay'da 4 gün önce kaybolan Kerem Güney (16) ve Adnan Demircan'ın (22) cansız bedenleri, motosikletle çarptıkları elektrik direği yakınındaki menfezde bulundu. Otopsi sonrası ailelerine teslim edilen cenazeler, Çamlık ve Çankaya mezarlıklarında toprağa verildi.

Hatay'da kayıp olarak aranırken motosikletle çarptıkları elektrik direği yakınındaki menfezde cesetleri bulunan Kerem Güney (16) ve Adnan Demircan'ın (22) cenazeleri toprağa verildi.

İskenderun ilçesinde yaşayan Kerem Güney ve Adnan Demircan'dan haber alamayan aileleri, 4 gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Dün, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde menfezde Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cesetleri bulundu. İki arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle elektrik direğine çarparak yakınındaki menfeze uçtukları belirlendi. Yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen Kerem Güney'ın cenazesi Çamlık Mezarlığı’nda, Adnan Demircan ise Çankaya Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

#Hatay
#kayıp
#ceset
#menfez
