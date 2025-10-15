Mağaradaki ceset Gülizar’a aitmiş

Diyarbakır’da 10 yıl önce mağarada cesedi bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl (27) olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından araştırma başlatıldı.

ÖRNEKLER ALINDI

Bu kapsamda, 2015’te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkiinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl’e ait olduğu belirlendi. HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi.

MAĞARADAKİ DNA İLE EŞLEŞTİ

Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’dan alınan örnekler eşleşti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan JASAT, 18 yıl önce Bandırma’da battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesediyle ilgili faili meçhul cinayeti de aydınlattı. 3 Nisan 2007’de de Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulundu. O dönemdeki mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamadı. 2014 yılında tüm illerdeki kayıp şahıs kayıtları yeniden tarandı. Bu süreçte, maktulün askerde olan oğlundan alınan kan örneği sayesinde cesedin Rafet Alkan isimli şahsa ait olduğu belirlendi. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT ekibi tarafından yakalandı.







