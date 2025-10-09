Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da çöp kamyonunda korkunç cinayet: Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da çöp kamyonunda korkunç cinayet: Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

15:469/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Antalya’da temizlik işleri çalışanı, çöp kamyonunu kullanan arkadaşını boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan temizlik işçisinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkaynak’ın kullandığı Manavgat Belediyesi’ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar. 

Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirten Nurullah Güzel araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.’nin boğuştuğunu, Özkaynak’ın kamyonun koltuğunda yattığını, Gökhan M.’nin olay yerinden kaçtığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak’ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybetiğini belirledi.

Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak’ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gökhan M.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayetten kısa süre önce birlikte video çekmişler

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.’nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak’ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

#Antalya
#Çöp Kamyonu
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller