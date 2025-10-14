Keçiören'de 10 Ağustos'ta çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç., dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesinden tartıştı. 15 yaşındaki M.N.Ç.'nin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi.





ANNE VE KIZINA KÜFRETMİŞLER





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iki iddianame hazırlandı. İddianamede, Hakan Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'tan yol vermelerini istediği, 2 şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği belirtildi. Kız kardeşinin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır’ın Zeynal ve Kılınç'a tepki göstermesiyle kavga çıktığı ifade edildi. Ahmet Emir Zeynal’ın "Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim" diyerek, olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği anlatıldı. Ardından babası Cemal Zeynal ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır’ın iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır’ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı belirtildi.





3 SANIĞA MÜEBBET İSTEMİ





İddianamenin birinde tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu sanıklar hakkında ayrıca ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından da cezalar talep edildi. Aynı dosyada yer alan, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

İkinci iddianamede ise yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından hapis cezaları talep edildi. 17 yaşındaki BS.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.





'İSTENEN CEZALAR DÜŞÜK'





Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, iddianameye ilişkin, "En yüksek cezaları bekliyoruz; ama bu istenen cezalar bana göre çok düşük. 26 yılmış mesela. Benim 23 yaşında oğlum gitti. Bizim başından beri istediğimiz şey cezaların yükseltilmesi, yaş falan gözetilmesin. Acımızı yaşayamadan sokaklarda adalet talep ediyoruz. Biz yaşamıyoruz ki artık. Adalet peşinde dolaşıyoruz. Biz adalet peşinde mi dolaşacağız? Hem oğlumu vereceğim, onun peşinde de adalet diye sokaklarda mı dolaşacağım? Bizi de görsünler artık yeter. O kadar acılı aile, anne baba var. Ben oğlumun yasını yapmadan sokaklara düştüm adalet diye" dedi.





'BEKLENTİMİZ EN AĞIR CEZAYI ALMALARI'





Avukatı Umur Yıldırım ise yaşı küçük sanıklar için talep edilen cezalara ilişkin, "Bunlar yaş küçüklüğünden yararlanacak ve cezalarına indirim yapılacak. Yani mevcut iddianameye göre; çocuklar için 14 yaşındaki çocuk için 26,5 yıla kadar, 17 yaşındaki çocuk için 41 yıla kadar bir ceza istendi. Asıl önemli olan kısım ağır ceza mahkemesinde yetişkinler için yapılacak kısım. Bunlarda da yine öldürme, öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit ve yaralama suçları var. Burada da toplamda 3 ayrı sanık var. 3 sanık içinde müebbet ve 40 küsur yıla kadar ayrı ayrı cezalandırma talep edildi. Beklentimiz hak ettikleri en ağır cezayı almaları" diye konuştu.







