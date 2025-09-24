Hatay'da satırlı vahşet: Parasını gasbettiği kişiyi satırla öldürdü

Yeni Şafak
17:2024/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
AA
Hatay'da bir zanlı parasını gasbettiği kişiyi satırla öldürdü
Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren zanlı kaçtı. Portakal bahçesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, T.E.R'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren zanlı kaçtı.

Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.

Portakal bahçesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, T.E.R'nin yakalanması için çalışma başlattı.


#cinayet
#defne
#Hatay
#portakal bahçesi
