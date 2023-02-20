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Hatay'daki deprem sonrası Osmaniye'de boşaltılan binanın bir bölümü yıkıldı

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Osmaniye'de boşaltılan iki katlı binanın bir bölümü yıkıldı.

23:28 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Osmaniye'de binanın bir bölümü yıkıldı.

Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Osmaniye'de binanın bir bölümü yıkıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü.

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi.



Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.

Ekipler, yıkılan bölümde inceleme yaptı.



#2 katlı bina
#DEPREM
#osmaniye
#yıkılma
#KAHRAMANMARAŞ
#Hatay'ın Defne ilçesi
4 days ago
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Hatay'daki deprem sonrası Osmaniye'de boşaltılan binanın bir bölümü yıkıldı
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