Havada direniş

FETÖ’nün askerleri 15 Temmuz gecesi, milletin vergileriyle vatanı korumak için alınan askeri silah, araç ve gereçleri halka doğrulttu. Toplam 8 bin 651 askerin katıldığı darbe girişiminde çoğu bomba yüklü savaş uçağı olmak üzere toplam 35 uçak, 37 helikopter, 246 tank ve zırhlı araç, 3 gemi ile 3 bin 992 hafif silah kullanıldı. Asker üniformalı teröristler, başta TBMM olmak üzere kamu kurumlarına savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı.

Darbeye karşı duran halka, askeri helikopterlerden ateş açıldı. Onlarca vatandaş şehit edildi. Tanklarla sokakları terörize eden asker elbiseli teröristler verdikleri emirlerle er ve erbaşları da kullandı. Darbeye katılan 8 bin 651 askerin bin 676’sı erbaş ve er, bin 214’ü ise askeri öğrenciydi.

HAVADAN TERÖR YAĞDI

15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirdiği savaş uçakları, ilk kalkışı saat 22.19’da yaptı. Darbeciler, son uçağın indirildiği 16 Temmuz 2016 sabah saat 08.27’ye kadar başta Ankara semaları olmak üzere havada örümcek ağı çizerek adeta terör estirdi. Darbenin hava harekat merkezi Akıncı Üssü’ydü. 15-16 Temmuz 2016 günlerinde Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nden 15 adet F-16 uçağı 19 sorti uçtu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden 6 adet F-16 uçağı Ankara’da uçarak Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne indi. Ankara’da toplamda 25 savaş uçağıyla yüzden fazla sorti uçuş gerçekleştirildi. Darbeci pilotların kontrolündeki ve tamamı mühimmat yüklü uçaklardan kimi bombalama, kimi alçak irtifa ve yüksek süratte uçarak psikolojik baskı oluşturma, kimi ise hava-hava füzesi taşıyarak hava üstünlüğünü korumak için havalandı.

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15 Temmuz’daki hava trafiği böyle kayıtlara geçti.

KRİTİK NOKTALARDA MEKİK

O gece toplam 7 adet F-16 uçağı kullanılarak; 4 tane GBU-10 (2000lb ağırlığında lazer güdümlü bomba), bir tane GBU-38 (500lb ağırlığında JDAM – Joint Direct Attack Munition, GPS güdümlü bomba), 9 tane MK-82 (500lb genel maksat bombası) olmak üzere toplam 14 bomba atıldı. Darbeciler havada kalış süresini arttırmak için havadan yakıt ikmali de yaptı. O gecenin hava trafik resimlerinde, darbecilerin özellikle bombalama yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Polis Özel Harekat ve Ankara Emniyeti üzerinde adeta mekik dokur gibi uçuşlar gerçekleştirdikleri görüldü.

PLANLAR EZBERLENMİŞTİ

Darbeci pilotlar, o gece pist başı yaptıklarında, görev tanımlarını biliyorlardı. Bomba atılması planlanan hedefler, alçak uçuş görevleri ve kimlerin komutasında uçacaklarına dair tüm detaylardan haberdarlardı. Ne 'kalkmayın' ikazlarına, ne de 'dönün' emirlerine riayet etmediler. Üstelik, bombalarını kullanmak üzere ısrarla talimat istediler. O gece Ankara’da uçan uçakların uçuş rotaları arasında; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti Genel Merkezi, Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Polis Özel Harekat, Türksat Gölbaşı Tesisleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü (Akköprü) de vardı. Bu noktaların çoğuna da bomba yağdırdılar.

TÜM UÇAKLAR YÜKLÜYDÜ

Darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü’ne indirilen uçaklar üzerinde yapılan incelemelerde; 4 adet F-16'ya birer adet GBU-10 takılı olduğu, 14 adet atışa hazır bomba yüklü F-16 uçağının olduğu, 6 adet hem hava-yer, hem hava-hava füzesi taşıyan F-16 ile 7 adet hava-hava füzesi taşıyan F-16'nın uçuşa hazır olduğu, toplamda 27 adet tam, 4 adet yarım hazır F-16'nın uçuşa hazır şekilde beklediği tespit edildi. Üstelik uçaklar üzerinde bulunan mühimmatlar kayda da girilmemişti.

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CUMHURBAŞKANI İÇİN 2 UÇAK KALKTI

Diyarbakır'dan 6 adet F-16 savaş uçağıyla Ankara'ya gelen 8 pilottan ikisine İstanbul görevi verildi. Eski yüzbaşılar Erdem Erdoğan ve Fatih Şen, saat 02.10'da Akıncı Üssü'nden havalanarak bu kez İstanbul semalarında alçak uçuş yaptı. Darbeciler, o gece Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını önlemek için de Akıncı Üssü'nden iki uçak kaldırdı. Erdoğan'ın Marmaris'te televizyona bağlanarak tarihi konuşmasını yaptığı sırada, mühimmat yüklü F-16 ile Akıncı’dan havalanan darbeci pilotlar, Isparta'ya kadar gitti ve ardından Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak Akıncı Üssü'ne iniş yaptı.