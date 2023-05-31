Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşecek

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Eskişehir’de kurulan seralarda; salatalık, domates ve biber gibi birçok farklı türde sebze ve meyve yetiştiriliyor. Ürünler, örtü altı üretim olarak yetiştirilirken, hasadı yapılanlar ise Türkiye’nin birçok yerinde satışa sunuluyor. Uzun yıllardır seracılık yöntemiyle üretim yapan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, seralarda yetiştirilen salatalıkların hasadının başladığını söyledi. Örtü altı üretimde mahsul veriminin bu yıl da iyi olduğunu belirten Kılıç, bereketli bir mevsim olacağını düşündüğünü dile getirdi. Yağışlı havaların ürün veriminde dalgalanmaya sebep olduğunu ve bununda fiyatlara olumsuz yönde etki ettiğini dile getiren Kılıç, havaların ısınmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti.