Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşecek

“Mahsulün durumu şuanda iyi. Dışarıda yağmur da olsa örtü altı üretim olduğu için herhangi bir sıkıntı yok, verim de gayet güzel. Hava şartları düzeldikçe ve sıcaklıklar arttıkça verimin biraz daha artmasını bekliyoruz. Aslında salatalık fiyatları hafta başında gayet düşüktü, yani mevsim normallerinde satılıyordu fakat 1 haftadır Adana, Mersin ve Antalya civarlarında yağış olduğu için malum yıllık ürün de biraz düşük olduğundan talep iyice arttı. Fiyatlarda biraz canlanma var, havalar ısındığı zaman düşeceğine inanıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız alışverişlerde pazarları tercih ederlerse pazarlarda tabii ki diğer hipermarketlere göre hemen hemen yüzde 40-50 gibi daha ucuz olur”