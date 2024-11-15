Hayalet ağlar 'hediye' oldu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 2014 yılında hayata geçirdiği "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında, deniz ve göllerdeki hayalet ağlar toplanıyor. Proje kapsamında denizlerde taranan 5 milyon 128 bin metrekarelik alanda 406 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. İç sularda ise 2024 yılı itibarıyla 1 milyon metrekare alan tarandı. Büyükçekmece ve Terkos göllerinden 750 bin metrekare misina ağı temizlenirken toplanan ağlar çanta, file, kalemlik gibi eşyalara dönüştürüldü. Ataşehir ve Pendik Halk Eğitim merkezleri ile Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü’nde hayalet ağlardan üretilen elbise, file torba, çanta, aksesuar, tablo, kalemlik gibi ürünler sergilenerek toplumsal farkındalık oluşturuluyor. Hayalet ağlar, Ataşehir Halk Eğitim Merkezi’nde özel öğrenciler tarafından hediyelik ürünlere dönüştürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Suat Parıldar “Açtığımız sergi sonrasında vatandaşlarımız tarafından projemiz yoğun ilgiyle karşılandı. Bu doğrultuda yeni projeler de yapacağız” ifadelerini kullandı.