Hayırseverler depremzedelerin bakkal borçlarını ödedi.

Uşak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bir elin verdiğini öteki elin görmemesi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilirken gönüllerinin incinmemesi gibi hasletleri içinde barındıran bu hayır organizasyonunda 4 bakkalda 120 bin lira borç ödenerek kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verilmiştir. Projeye destek veren tüm hayırseverlerimize ve hocamıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.