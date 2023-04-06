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Hayırseverler depremzedelerin bakkal borçlarını ödedi

Uşak’ta yaşatılmaya devam eden Zimem Defteri geleneği sayesinde, depremzedelere bakkal borçlarının hayırseverler tarafından ödendiği belirtildi.

14:21 . 6/04/2023 Perşembe
IHA
Hayırseverler depremzedelerin bakkal borçlarını ödedi.

Hayırseverler depremzedelerin bakkal borçlarını ödedi.

Uşak’ta Zimem Defteri geleneği devam ediyor. Uşak Organize Sanayi Cami İmam-Hatibi Veli Dinçer koordinesinde ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçları ödendi.

'Bir elin verdiğini öteki elin görmemeli'

Uşak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bir elin verdiğini öteki elin görmemesi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilirken gönüllerinin incinmemesi gibi hasletleri içinde barındıran bu hayır organizasyonunda 4 bakkalda 120 bin lira borç ödenerek kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verilmiştir. Projeye destek veren tüm hayırseverlerimize ve hocamıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

#uşak
#Zimem Defteri
#deprem
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