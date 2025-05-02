Hazar Baba Dağına bisikletle tırmandılar

Spor Kulübü olarak genç sporcular için yeni rotalar oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden ELDAK Sporcusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Tunçel, ''Mevsimin en güzel zamanında sportif amaçla yapılan bu tırmanışın yerel ve ulusal sporcular için güzel bir deneyim olacağını ilimiz ve çevre illerden tüm sporcuları Sivrice ilçemizin imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum" dedi.