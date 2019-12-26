Gündem HDP önünde eylem yapan annelerden Hüsniye Kaya Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı
DİYARBAKIR

HDP önünde eylem yapan annelerden Hüsniye Kaya: Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı

Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine katılan anne Hüsniye Kaya, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bakan Soylu'nun kendisine "Gözün aydın, kızın gelip, teslim oldu. Yarın kızına kavuşursun" ifadeleri ile müjdeli haberi alan anne Kaya, "14 yaşında gitti, 5 yıl aradan geçmişti. Sürekli dışarıda kızımı arıyordum. Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı. Hem ağladım hem çok sevindim, çok mutluyum. Mekiye olmadığı için çok zor günler geçirdim. Her gün ağlıyordum. Kızıma kavuşacağıma inanmıyordum. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür. Diyarbakır annelerinin eylemi boş değil. Devletimiz adeta toprak altımdaki kızımı çıkardı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
HDP önünde eylem yapan anne Hüsniye Kaya
HDP önünde eylem yapan anne Hüsniye Kaya

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuştu.

AA
Hüsniye Kaya

ANNELERİN EVLAT ZAFERİ

Anne Hacire Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonuç vermiş, anne Akar evladına 24 Ağustos'ta kavuşmuştu.

  • Hacire Akar'ın evladına kavuşması yüreği evlat acısıyla yanan annelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesinden etkilenen Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı gün geçtikçe arttı.
  • Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim'de oturma eylemine katılan Hatice Ceylan da 10 Aralık'ta evladına kavuştu.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Hüsniye Kaya kızına kavuştu
GÜNDEM
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Hüsniye Kaya kızına kavuştu

MÜJDELİ HABERİ BAKAN SOYLU VERDİ

Umutları artan, oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'ya da müjdeli haber verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA
Hüseyin Kaya - Hüsniye Kaya
Bakan Soylu'nun telefonla arayarak durumu bildirdiği Kaya ailesi büyük mutluluk yaşadı.
  • Anne Hüsniye Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla arayarak kızının güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini verdiğini söyledi.

Bakan Soylu'nun kendisine "Gözün aydın, kızın gelip, teslim oldu. Yarın kızına kavuşursun." dediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

  • "Allah onun ne muradı varsa versin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ömrü uzun olsun. Onlar olmasaydı kızıma kavuşamazdım. 14 yaşında gitti, 5 yıl aradan geçmişti. Sürekli dışarıda kızımı arıyordum. Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı. Hem ağladım hem çok sevindim, çok mutluyum. Mekiye olmadığı için çok zor günler geçirdim. Her gün ağlıyordum. Kızıma kavuşacağıma inanmıyordum. Her namaz kıldığımda kızımın gelip teslim olması için dua ediyordum. Çok şükür öyle de oldu."

İHA
Hüseyin Kaya - Hüsniye Kaya

DEVLET TOPRAK ALTINDAKİ KIZIMI ÇIKARDI

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Kaya, "Çünkü onların da benim gibi içi kan ağlıyor. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür. Diyarbakır annelerinin eylemi boş değil. Devletimiz adeta toprak altımdaki kızımı çıkardı." ifadelerini kullandı.

Baba Hüseyin Kaya, dün akşam kızının geldiği haberini aldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, yoksa biz bulamazdık." diyen Kaya, şunları kaydetti:

  • "'Akşam Sayın Süleyman Soylu telefonla aradı, 'Gözün aydın, kızına kavuşacaksın' dedi. Çok sevindik. Bu annelerin eylemi boşa değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi. Devletimiz baba devlettir, herkese yardımcı oluyor. Cumhurbaşkanımız gibi biri Türkiye'ye gelmedi. Herkese yardımcı oluyor. Devletimiz sağ olsun var olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."

Biliyorum kızımı HDP götürdü
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