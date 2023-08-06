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HDP'den terörist başını öven Merdan Yanardağ ve Tele 1'e destek: Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven yayınlar yapıldığı gerekçesiyle Tele 1 ekranlarını 7 gün süreyle karartma kararı aldı. Bugün uygulanmaya başlanan karara ilişkin HDP'den açıklama yapıldı. "Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

21:36 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
HDP, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

HDP, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, eli kanlı bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmüştü. Öcalan'a bir tecrit uygulandığını ve bunun da hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, 'filozof' ilan ettiği terörist başının serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ’a ’suçu ve suçluyu övme’ ve ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından re’sen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.

RTÜK de skandal sözler nedeniyle Tele 1 kanalına en üst sınırdan idari para ve 7 gün yayın durdurma cezası vermişti. Karar, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

HDP'den terörist başını öven Merdan Yanardağ ve Tele 1'e destek: Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz

Yaşananlara ilişkin örgütün siyasi kolu HDP'den de açıklama geldi.
"Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyoruz"
denilen açıklamada,
"Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."
denildi.
HDP'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından Tele 1 ekranları da 7 gün süreyle karartıldı. İktidar hem tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uyguluyor hem de tecridin konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, konuşmayanı susturmaya yelteniyor. Tele 1’e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyor, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."







#Merdan Yanardağ
#HDP
#Tele 1
#RTÜK
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