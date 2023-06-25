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CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başına methiyeler: Öcalan serbest bırakılmalı

CHP yandaşı Merdan Yanardağ, çıktığı programda eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi. Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, 'filozof' ilan ettiği terörist başının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

19:25 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP yandaşı Merdan Yanardağ

CHP yandaşı Merdan Yanardağ

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu.

Kandil ve HDP tarafından desteklenen Yedili Masa'nın ortaklarından CHP'nin teröre arka çıkan görüşü destekçilerine de sıçradı.



Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.

Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.

Öcalan'a 'filozof' güzellemesi

Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki' birisi olduğunu iddia etmekten geri durmadı.


#Merdan Yanardağ
#Öcalan
#Terörist Başı
#CHP
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