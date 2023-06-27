Terörist başı Öcalan'a methiyeler dizmişti: CHP yandaşı Merdan Yanardağ tutuklandı

Katıldığı bir programda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a bir tepki de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TELE 1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.