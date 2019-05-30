HDP’li belediyeden Türkçe’ye yasak

31 Mart mahalli seçimlerinden sonra kayyumdan HDP'ye geçen Derik Belediyesinde Türkçe konuşmaya yasak getirildi. Başkan Mülkiye Esmez yönetimindeki belediyede, çalışanlara "Neden burada Kürtçe konuşulmuyor, neden Türkçe konuşuluyor? Türkçe konuşmak yasaktır, Kürtçe konuşacaksınız" diye baskı yapılıyor.

Mardin'de 31 Mart mahalli seçimlerinden sonra kayyumdan HDP'ye geçen Derik Belediyesinde işçi kıyımı yapıp Türkçe konuşmayı yasakladı. Başkan Mülkiye Esmez yönetimindeki belediye aralarında şehit ve polis yakını olan 7 kişiyi önce temizlik işlerine vererek mobing uyguladı. Ardından şehit, polis yakınları ve kayyum döneminde işe girenlerin Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) çıkışlarını verdi.

PKK'LILAR İŞE ALINDI

Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartılan iki şehidin kardeşi Mehmet Dinç, polis yakınları Bayram ve Ejder Dağ, 3 kuzeni şehit olan Sultan Özen, Meral Önemli ve Yüsra Sungur işten çıkarıldıklarını bilmeden 8 gün boyunca çalışmaya devam etti. Çıkartılan işçilerin yerine PKK'lılar işe alındı. Ayrıca HDP'li belediye Türkçe konuşmayı yasakladı. İşten çıkartılan şehit yakınları yaşadıklarını anlattı.

DEVLETİN ADAMISINIZ

Şehit Nuri ve İdan Dinç'in kardeşi Mehmet Dinç, "Bize 'Siz devletin adamısınız kayyumla geldiniz, kayyumla gideceksiniz. Biz sizi görmek istemiyoruz' dediler" dedi. İki yıl boyunca kayyum belediyesinde şoför kadrosunda çalıştığını söyleyen Dinç, şunları söyledi: "Kardeşlerim korucuydu. Biri 1993 yılında diğeri de 2016’da yola döşenen mayın patlaması sonucu 4 askerimizle birlikte şehit oldu."

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ÖNCE SÜRGÜN SONRA ÇIKIŞ

"31 Mart seçimlerinden sonra belediyeyi HDP'nin kazanmasıyla birlikte bizi temizlik işlerine gönderdiler. Sonra bize haber verilmeden 15 Mayıs'ta SGK'dan çıkışımızı vermişler. Biz çıkartıldığımızı 23 Mayıs'ta öğrendik. İşine son verilenler çıkarıldıklarını bilmedikleri için 8 gün boyunca temizlik işlerinde çalışmaya devam etti. Yaşadığımız haksızlığı hukuka taşıyacağız. Daha sonra iki PKK'lı makam şoförü yapıldı. Bunlardan birinin oğlu dağda, diğeri de ihraç edilenlerden biri. Derik belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Dayanışma ve Geliştirme Birim Sorumlusu olarak göreve başlayan Sultan Özen, şunları anlattı:

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra yönetim el değiştirince HDP'li belediye başkanı 17 Nisan'da birimimizi ziyarete geldi. Yapılan faaliyetler hakkında bilgi almak için geldi ama psikolojik baskı uyguladı."

KÜRTÇE KONUŞUN

"Bizleri küçümser tavırlarla konuşarak 'Neden burada Kürtçe konuşulmuyor, neden Türkçe konuşuluyor?' gibi konuşmalarda bulundular. 8 atölyemiz var her atölyeye girdiklerinde, 'Türkçe konuşmak yasaktır, Kürtçe konuşacaksınız' dediler. Ziyaretten sonra ayın 23'ünde yazı işleri müdürü bizi aradı belediyeye gittik. İşten çıkartıldığımızı bildirdiler. Ama ayın 15'inde işten çıkarılmışız. Çalıştığımıza dair imza sirkülerimiz elimizde de belediyede de var."

Dağdaki teröristin babası işe başladı

Kuzenlerinden 3 şehit veren Sultan Özen, "Biz devlete yakınız diye çıkışımızı verdiler. Aldığımız duyumlara göre 43 kişi de çıkartılacakmış. Kayyumla gelen herkesi çıkaracaklarmış. Bunu açıkça söylüyorlar 'Kayyumla gelen çalışan herkes çıkacak" diye. Bizi çıkardıktan sonra oğlu dağda olan bir adamı belediye başkanı makam şoförü olarak işe aldı" diye konuştu. Derik Belediyesine 15 Temmuz'dan sonra çıkan OHAL kapsamında PKK-KCK ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve destek vermekten dolayı kayyum atandı. PKK'lılarca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk de makamında şehit edilmişti.

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