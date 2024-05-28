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HDP'li beş eski vekile Kobani iddianamesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski beş HDP milletvekili hakkında 6-8 Ekim olayları nedeniyle iddianame düzenledi.

17:06 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 17:25 - 28/05/2024 Salı
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HDP

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta görülen Kobani davasında, 108 sanık hakkında kararını açıklamıştı.


Şüpheli olarak yer aldılar


HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen ek iddianamede, eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar 'şüpheli' olarak yer aldı.


İddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde terör örgütü PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı bildirildi.


Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerindeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı bildirilen iddianamede, ayrıca 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği ifade edildi.


Fikir ve eylem birliği içinde oldukları belirtildi


Olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan şüpheliler Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27'nci dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları kaydedilen iddianamede, bu sebeplerle şüphelilerin "HDP Genel Merkezi tarafından açıklandığı şekilde yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği" vurgulandı.


38'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi


İddianamede, bir kısmı tüzel kişi olmak üzere 2 bin 674 mağdur veya müşteki yer aldı. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbedin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak.




#HDP
#iddianame
#Kobani
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