Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde annelerinin başlattığı oturma eylemine her geçen gün destek giderek artıyor. Tüm yurttan anneler ve STK'lardan ziyaretler ve destek mesajları devam ederken HDP binasında bulunan bazı kişiler de çirkin hakaret ve sözlü tacizlerle anneleri yıldırmaya çalışıyorlar.

HDP'LİLERDEN SÖZLÜ TACİZ VE HAKARET

HDP'liler evlat nöbetinin başladığı ilk günden itibaren Diyarbakır annelerine yönelik fiziksel ve sözlü saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbede ve tartışmalara güvenlik güçleri müdahale ederken olayların büyümeden yatışmasını sağladı. Ekipler annelere saldıran bazı kişileri de gözaltına aldı. Ancak HDP binasında bulunanlar camlardan kapılardan her gün evlat nöbeti tutan annelere sözlü tacizde ve hakaretlerde bulunuyor.

Hakaretler karşısında sessiz kalmayan anneler de bina içinden saldıran kişilere tepki gösterdi. Yaşanan gerginliği ise güvenlik güçleri yatıştırdı.

AİLE SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Evlat Nöbetine katılan aile sayısı 47 oldu. İstanbul’dan gelen İmmihan Nilifırka da dağa kaçırılan oğlu Mehmet için nöbete başladı.

OYNAT 00:00 HDP'lilerden Diyarbakır annelerine camlardan sözlü taciz ve hakaret HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine, parti binasında bulunana bazı kişiler sürekli camlardan sözlü taciz ve hakaretlerde bulunmaları büyük tepkilere neden oldu. Çıkan arbedeye güvenlik güçleri müdahale etti. BiP'te paylaş

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