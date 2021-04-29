HDP’ye laf edemedi hükümeti suçladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ve HDP yerine hükümeti suçlayıp, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etti.

ABD Biden’ın 24 Nisan’da yaptığı açıklamanın ardından gözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildiğini belirten Akşener, “Çünkü Sayın Erdoğan’ın ne diyeceği, hangi kararları açıklayacağı önemliydi. Ama bir baktık ki, kafası bozulana posta koymakla övünen ‘dünya lideri’ gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş, Mister Erdoğan gelmişti. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da şöyle hakkıyla bir, ‘Eeeeey Biden, sen kimsin’ çekmek yerine, ‘Sayın Biden’ demekle yetinmek zorunda kaldı” dedi.

REKLAM

“YENİK TÜRKİYE” DEDİ

Konuşmasında hızını alamayan Akşener, “Oysa Türk milleti, tarihine atılan bu çamura karşı, devletin başından dirayetli bir duruş bekliyordu. Sayın Erdoğan ise Biden’a kibarca sitem edip, vere vere, Ermenistan’a yaptırım sinyali verebildi” diye konuştu. Akşener, “Korkma. Cesaretini topla ve çık, milletimizin beklentisine göre iki çift laf et. Keşke yapabilse ama yapamaz. Çünkü, Türkiye’yi ekonomik ve diplomatik alanda, öyle karanlık bir cendereye soktu ki, bir çift laf edecek cesareti bile, kendinde bulamıyor. Yeni Türkiye, aslında ‘Yenik Türkiye’dir’” ifadelerini kullandı.

Alaşehir şoku

İYİ Parti’den istifa eden Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım ve 14 parti yöneticisi, MHP’ye katıldı. MHP MYK üyesi Ali Uçak, partisinin Alaşehir İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törende, ülkücülerin evinin MHP olduğunu belirtti. Yeni katılan 15 partili arkadaşın ülkeye ve Alaşehir’e hizmet etmek için gece gündüz durmadan çalışacaklarını dile getiren Uçak, “Yanlışı görüp döndükleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Cihan Yıldırım da “İYİ Parti’de hiçbir şekilde siyaset yapma imkanımız olmadığını görüp, toplu olarak istifa ederek, yuvamız MHP’ye katılmaya karar verdik” diye konuştu.