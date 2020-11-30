Hedefimiz ilk binde olmak

Doğu Anadolu bölgesinde nitelikli Ar-Ge çalışmaları ile dikkat çeken Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yerli ve milli atılımlara imza atıyor. Bölgedeki en büyük ikinci okul olan ETÜ, yerli ve milli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Üniversite, yabancı dil kulüpleri, Kristal Girişimcilik Merkezi ve Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezinde yapılan çalışmalarla öne çıkıyor.

10 YIL İÇİNDE OLACAK

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Genç bir üniversite olmamıza rağmen hemen hemen tüm çalışmalarımızı tamamladık. 6 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 15 bölümümüzle 3 bin 306 öğrenciye hizmet veriyoruz. On yıl içerisinde Ar-Ge ve girişimcilik indeksi hedefimiz uluslararası boyutta ilk bin okul içerisinde yer almak” dedi.

ÜÇ BOYUTLU METAL YAZICI YOLDA

Millileşmenin önemine dikkat çeken Çakmak, “Yerli ve milli çalışmalara önem veriyoruz. Mühendislik fakültemizde, Türkiye’deki üç üniversite, ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumlarla ortak çalıştığımız TÜBİTAK destekli üç boyutlu metal yazıcı projesi yürütülüyor. TÜBİTAK’tan 50 milyon TL’lik destek aldık. Bu Türkiye’de ilk olarak üretilecek. Önümüzdeki yıl projeyi tamamlayıp üç boyutlu yazıcıyı ülkemize kazandıracağız. Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezinde, fotonik çalışma grubumuz var. Lazer led güneş pilleri gibi fotonik aygıtların üretimini yapıyorlar. Biz ETÜ olarak bu dinamizmi yakaladık” diye konuştu.

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YABANCI DİL KULÜPLERİMİZ VAR

Yabancı dilin artık bir gereklilik olduğunu belirten Çakmak, “Öğrencilerimizin yabancı dili çok iyi konuşarak mezun olmasını istiyoruz. Devlet üniversitelerinde örneği çok görülmeyen yabancı dil yazma, drama ve konuşma kulübünü kurduk. Ana dili yabancı olan ya da yabancı dil öğretmenleriyle öğrencilerimizi online buluşturup pratik yapmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akıllı beşik ürettik

Prof. Dr. Bülent Çakmak

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezinde ilk ticari anlaşmalarının yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Çakmak, “Girişimci bireyler yetiştirmek birinci hedefimiz. Kristal Girişimcilik Merkezimizde doktora ve yüksek lisans öğrencilerimize fikir geliştirme imkanı sunuyoruz. İlk meyvesini de geçtiğimiz aylarda aldık. Merkezimizde geliştirilen ‘akıllı beşik’ projesi ticarileşmek için TÜBİTAK’tan 200 bin TL’lik destek aldı. Çalışmada akıllı beşik, sorun karşısında ebeveynleri uyarıyor. Bebeğin ağlamasından karşılaştığı tehlikelere karşı ailelere beşik sayesinde uyarı gidiyor” dedi.