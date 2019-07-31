Helikopterler 14.49’da hangardan çıktı

Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki darbe eylemlerine ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 30 Mayıs'ta karar çıkmıştı. 112 sanığa mahkumiyet kararının çıktığı dava dosyasına giren bilirkişi raporuna ulaşıldı. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan raporda, cuntacıların Kara Havacılık Komutanlığı'na gelişlerinden yaptıkları hazırlıklara kadar tüm darbe eylemleri saat saat deşifre edildi.

TRAKTÖRLERLE ÇIKARDILAR

Raporda, 15 Temmuz gecesi derdest edilen komutanları taşıyan, halkın üzerine mermi yağdıran helikopterlerle ilgili ayrıntılar yer aldı. Buna göre, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki darbe hazırlıkları öğleden sonra hız kazandı. Darbeciler, ilk helikopteri traktör yardımıyla saat 14.49'da hangardan çıkardı ve uçuş hattına çekti. Ardından da çok sayıda helikopter hangardan çıkarılıp uçuş hattına çekildi.

PİLOTLAR HAZIRLIK YAPTI!

Raporda, darbeci pilotların hangardaki görüntüleri de yer aldı. Buna göre, helikopterlerin hangardan çıkış yaptığı saatlerden itibaren pilotların sık sık hangara girip çıktıları görüldü. Bunlardan birisi de Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve MİT yerleşkelerine helikopterden ateş açtığı tespit edilen Taha Fatih Çelik.

CUNTACI GENERAL HANGARDA

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığı'ndan ayrılır ayrılmaz harekete geçen darbecilerin ilk icraatı Tümgeneral Hakan Atınç'ı derdest etmek oldu. Daha sonra komutayı ele geçiren darbeci tuğgeneral Ünsal Coşkun, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerini koordine etti. Coşkun'un da helikopterlerin havalanmaya başladığı saatlerde hangara gittiği kamera kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Buna göre, Coşkun ile eski yarbay Erdal Başlar, makam aracıyla saat 22.46'da taarruz hangarına gitti. Burada yaklaşık 8 dakika kalan Coşkun daha sonra harekat merkezine geçti.

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İlk taarruz helikopteri 22.52’de

Rapora göre, darbeci helikopterler saat 22.30 sıralarında motor çalıştırdı. Ardından 4 adet S-70 Skorsky helikopteri harekete başladı ve kalkış yaptı. Raporda, söz konusu helikopterlerin Güvercinlik Meydanı’ndan kalkan ilk hava araçları olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan, ilk taarruz helikopterinin ise saat 22.52'de havalandığı belirlendi. Bunun, Ünsal Coşkun'un taarruz hangarına geldiği saate denk gelmesi dikkat çekti. Saat 23.21 ile saat 23.28'de de yine taarruz helikopterleri kalkış yaptı. Söz konusu helikopterler, Ankara'da adeta terör estirdi. Bu arada raporda, söz konusu helikopterlerin iniş farlarının açık şekilde kalkış yaptığına işaret edildi.

Traktörle mühimmat taşındı Taarruz helikopterleri kalkış yapmadan önce darbecilerin hangardan uçuş alanına mühimmat taşıdığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı. Buna göre, darbeci başçavuşlar Ümit Alpar, Mustafa Ormantepe ve Volkan Türkkorkmaz traktörle taarruz helikopterlerine mühimmat taşıdı. Bu sırada saatler 22.28'i gösterirken, raporda, bu durumun taarruz hangarında eylem hareketliliğin başladığı ilk an olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Çiçek’in kardeşi de görüntüde



Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten mahrem imamlardan Hakan Çiçek'in kardeşi eski binbaşı Gökhan Çiçek'in de görüntüleri raporda yer aldı FETÖ'nün darbe girişiminin püskürtülmeye çalışıldığı saatlerde Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki hainlerin, panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 05.50 sıralarında aralarında Ünsal Coşkun ile Özcan Karacan, Okan Kocakurt ve Mehmet Şahin'in de bulunduğu darbecilerin karargah binası giriş holünde toplandıkları ve değerlendirme yaptıkları görülüyor.