Hem sağlığa hem itibara zararlı ilaç

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatındaki imajını zedeleyen klorpirifos ilacının kullanımını engellemek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri meyve ve sebze ihracatının yoğun olduğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında imalatı, satışı ve kullanımı yasak olan yaklaşık 3,2 ton bitki koruma ürünü klorpirifos ele geçirildi.

İLAÇLAR TOPLANDI

Tire Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bir depoda klorpirifos methyl maddesini içeren 5’er litrelik ambalajda 552 adet ve birer litrelik ambalajda 520 adet bitki koruma ilacı topladı. Ayrıca, ele geçirilen yasaklı madde dışında, depoda bulunan 69 farklı ticari isim altında ruhsatlı olarak satışı yapılan 18 bin 137 adet bitki koruma ürününe de el konulurken hem insan sağlığını hiçe sayan hem de Türkiye’nin itibarını zedeleyecek olan iş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı

KAPIDAN DÖNÜYOR

Avrupa Birliği’nin oluşturduğu Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi’nden (RASFF) gelen bildirimlerin son aylarda artması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı. Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin, AB uyarı sistemince en çok bildirim almasına yol açan klorpirifos kalıntısı, ürünlerin yüzde 50'sinin Avrupa kapısından dönmesine yol açıyor. Bu çerçevede bir süre önce İzmir’de bitki koruma ilacı olarak satışa hazırlanan dimethoate isimli 2 milyon TL değerinde 20 ton yasaklı madde Antalya'da satılmak üzere hazırlanırken yakalanmıştı.







