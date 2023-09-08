Her aileden bir kişiye istihdam imkanı

İşsizliği tek haneli rakamlara düşürmek için kolları sıvayan Türkiye, önümüzdeki dönemde buna ilişkin önemli adımlar atacak. 2024-26 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) işsizlik için 2026’da yüzde 9.3 olarak çizilen hedef bir dizi uygulama ile hayata geçirilecek. Kamu-özel sektör işbirliği ile her aileden bir kişinin iş ya da meslek sahibi olması öncelikli hedef olacak.

KALİFİYE ELEMAN SORUNUNA ÇÖZÜM

Böylece hem sanayi ve reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman kıtlığının önüne geçilecek hem de atıl iş gücü ekonomiye kazandırılacak. Özellikle meslek edindirilmesinde sektörlerin ilgili meslek örgütleri ve İş-Kur gibi devlet kurumları arasında yeni iş birliği modelleri geliştirilecek. İstihdam çalışmalarında öncelik evin gençlerinde olacak. İstihdamın gençleri kapsayacak şekilde artırılmasıyla gelir dağılımında adalet sağlanırken, üretimde gençlik aşısı verimliliğe de olumlu yansıyacak.

Her evden istihdam edilecek kişinin gerekirse sigorta primini ya da gerekirse maaşının bir kısmını devlet karşılayacak. Bu sayede her evde bir çalışanın olması garantilenecek. Genç nüfusun istihdamında öncelikli alanlar sanayi ve tarım olacak.







