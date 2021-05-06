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İSTANBUL

Her binaya kimlik kartı

Beyoğlu Belediyesi, ‘Bina Kimlik Sistemi’ geliştirdi. İlçede, 25 bin bina üç boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı. Tüm binalara takılacak kimlik kartlarıyla, ilgili bilgilere tek tıkla ulaşılacak. Ev alacak ya da kiralayacak olanlar kolon kesme, kaçak kat var mı gibi soruların yanıtlarına da bu kimlikten ulaşacak.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Her binaya kimlik kartı
Yeni proje ile ilçede 45 mahalle, bin 950 cadde ve sokak, 6 bin tarihi binayı içeren toplamda 25 bin bina, 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı.

‘Bina Kimlik Sistemi’ uygulaması Türkiye’de ilk kez Beyoğlu Belediyesi’nde hayata geçirildi. Bu yeni proje ile ilçede 45 mahalle, bin 950 cadde ve sokak, 6 bin tarihi binayı içeren toplamda 25 bin bina, 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı. İlçede cadde ve sokaklarda 360 derece tekniğiyle 100 saatlik çekim yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “3 Boyutlu Bina ve Şehir Topografyasının Üretilmesi Projesi” ile eş güdüm halinde yürütülen projenin birinci etabı Beyoğlu akıllı şehircilik uygulamalarıyla 3d.beyoglu.bel.tr adresinden yayınlandı. Projenin ikinci etabında ise “Bina kimlik kartı” hazırlanması için çalışmalar başladı.

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KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

  • Bina kimlik kartı projesiyle ilçede bulunan tüm binalara çipli kimlik kartı takılacak. Bina ile ilgili tüm bilgilerin içinde olacağı bu teknolojik levha, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bina Kimlik Sistemi ile entegre olarak çalışacak, sistemde binalarla ilgili bilgilere tek tıkla ulaşılabilecek. “Kolon kesme, kaçak kat ve farklı bir değişiklik var mı?” tüm bu soruların yanıtlarına ev alacak veya kiralayacak olanlar bu kimlikten öğrenecek. Sistemde kayıtlı bilgiler doğrultusunda 5 yılda bir denetim yapılacak ve bilgi güncellemesi gerçekleştirilecek. Bu sistemle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmiş olacak.

DEPREM İLE MÜCADELE

Deprem bölgesinde olan ilçeye ilaç gibi gelecek olan projeyle herhangi bir afet anında belediyedeki yazılımla bu karekodlu sistem çalışacak ve binanın kat bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılarak daha bilinçli ve sistemli bir arama kurtarma çalışması yapılmasına imkan sağlanacak. Ayrıca bina kimlik kartları üzerindeki çipler uzaktan okunabilecek. Bu yıl sisteme yüz binayı dahil etmeyi hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay verdiğinde kentsel dönüşüm bölgesindeki binalar ve metruk yapılar hariç tüm binalar ‘Bina Kimlik Kartı’ ile buluşturulmuş olacak.

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AKILLI ŞEHİRCİLİK

  • Beyoğlu akıllı şehircilik uygulamalarında kayıt altına alınan verilerle, ilçedeki mevcut kat aralığına göre bina sayıları saptanıyor, bina sayısı belirleniyor, şehircilik, planlama, imar, kentsel dönüşüm, park ve bahçeler, fen işleri faaliyetlerinde veri ve bilgiye dayalı akıllı şehircilik imkanları kullanılıyor. Yeni yapılacak projelerin ve binaların şehir siluetlerine etkisi analiz edilerek tarihi ve kültürel değerleri korunuyor.
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