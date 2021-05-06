​Her binaya kimlik kartı

Yeni proje ile ilçede 45 mahalle, bin 950 cadde ve sokak, 6 bin tarihi binayı içeren toplamda 25 bin bina, 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı.

‘Bina Kimlik Sistemi’ uygulaması Türkiye’de ilk kez Beyoğlu Belediyesi’nde hayata geçirildi. Bu yeni proje ile ilçede 45 mahalle, bin 950 cadde ve sokak, 6 bin tarihi binayı içeren toplamda 25 bin bina, 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı. İlçede cadde ve sokaklarda 360 derece tekniğiyle 100 saatlik çekim yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “3 Boyutlu Bina ve Şehir Topografyasının Üretilmesi Projesi” ile eş güdüm halinde yürütülen projenin birinci etabı Beyoğlu akıllı şehircilik uygulamalarıyla 3d.beyoglu.bel.tr adresinden yayınlandı. Projenin ikinci etabında ise “Bina kimlik kartı” hazırlanması için çalışmalar başladı.

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KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bina kimlik kartı projesiyle ilçede bulunan tüm binalara çipli kimlik kartı takılacak. Bina ile ilgili tüm bilgilerin içinde olacağı bu teknolojik levha, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bina Kimlik Sistemi ile entegre olarak çalışacak, sistemde binalarla ilgili bilgilere tek tıkla ulaşılabilecek. “Kolon kesme, kaçak kat ve farklı bir değişiklik var mı?” tüm bu soruların yanıtlarına ev alacak veya kiralayacak olanlar bu kimlikten öğrenecek. Sistemde kayıtlı bilgiler doğrultusunda 5 yılda bir denetim yapılacak ve bilgi güncellemesi gerçekleştirilecek. Bu sistemle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmiş olacak.

DEPREM İLE MÜCADELE

Deprem bölgesinde olan ilçeye ilaç gibi gelecek olan projeyle herhangi bir afet anında belediyedeki yazılımla bu karekodlu sistem çalışacak ve binanın kat bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılarak daha bilinçli ve sistemli bir arama kurtarma çalışması yapılmasına imkan sağlanacak. Ayrıca bina kimlik kartları üzerindeki çipler uzaktan okunabilecek. Bu yıl sisteme yüz binayı dahil etmeyi hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay verdiğinde kentsel dönüşüm bölgesindeki binalar ve metruk yapılar hariç tüm binalar ‘Bina Kimlik Kartı’ ile buluşturulmuş olacak.

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