Her kış mağdur oluyorlar: 25 kilometrelik yol 500 kilometre uzadı

Yolun kapatılmasıyla ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada mücadele dışı yollar kapsamında söz konusu karayolunun can ve mal güvenliği açısından kış aylarında risk teşkil ettiği için önleyici güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattıkları belirtildi. Açıklamada, "Yağlıdere-Alucra il yolu, 77+000-97+000 kilometreleri ve Görele-Doğankent il yolu, 28+000-37+000 kilometreleri arasında kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır "denildi.