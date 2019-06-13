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İSTANBUL

Her yarım saatte bir yalan

Ekrem İmamoğlu 1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi. İmamoğlu’nun ortak yayına ilişkin soruların Binali Yıldırım’a verildiği iddiasını İsmail Küçükkaya yalanladı. TRT’nin kendisini hiç yayınlamadığı sözleri ise kurum tarafından çürütülen İmamoğlu’nun bir işçinin kendisine çay getirdiği için işinden olduğu savı da havada kaldı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul adayı
CHP'nin İstanbul adayı

CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yalanlarına devam ediyor. Bir televizyon programına katılan İmamoğlu, 1,5 saatlik yayında 3 yalan söyledi. İmamoğlu’nun sözlerine taraflarından anında yalanlama geldi.

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yalanları rutine bağladı. NTV-STAR ortak yayınına katılan İmamoğlu yalanları arka arkaya sıralayarak sadece 1 programda 3 yalan söyledi. İmamoğlu'nun ilk yalanı, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılacak olan ortak programla ilgili oldu.

İLK AÇIKLAMA KÜÇÜKKAYA'DAN

Program hakkında konuşan İmamoğlu 'Binali Yıldırım'ın kendisine sorulacak soruları görmek istediğini' söylediğini iddia etti. İmamoğlu, “Şahsen, bana soruları yollamasalar da olur. Ama sanıyorum Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş” dedi. Canlı tartışmayı yönetecek gazeteci İsmail Küçükkaya Fatih Altaylı’nın Habertürk TV’deki canlı yayınına telefonla bağlanarak iddiayı yalanladı.

YILDIRIM'IN TALEBİ OLMADI

Küçükkaya, “Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım’ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları” dedi.

İSTANBULLULAR BUNU HAK ETMİYOR

Binali Yıldırım ise Twitter'dan konuya ilişkin iki paylaşım yaptı. Yıldırım, “CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili 'Binali Yıldırım soruları istemiş, bana bilgi geldi' diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde 'Öyle değilse yanlış anlamışım' diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir” ifadelerini kullandı.

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TRT BENİ HİÇ YAYINLAMADI

İmamoğlu'nun ikinci yalanı, TRT'ye yönelik oldu. İmamoğlu, "TRT kurumu, TRT ya. Benim vergilerimle, sizin vergilerinizle maaş alıyor orada binlerce insan. Düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VIP olayı tek haber. Niçin? Bu üzücü değil mi?" iddiasında bulundu. İmamoğlu'na cevap TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan'dan geldi. Bostan, iddiaya TRT Haber'da yayınlanan İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve mitinglerine ilişkin videoyu paylaşarak cevap verdi. Haberde İmamoğlu'nun Ordu, Giresun ve Trabzon temasları aktarılıyor ve vatandaşlara yaptığı 'oy kullanın" çağrısına yer veriliyor.

BEYAZ MASA YALANLADI

Yine aynı programda İmamoğlu, “Bana çay getiren, oranın personeli, Sultanbeyli'ye sürülür mü? Ben 18 günde bir kişi almadım, bir kişi çıkartmadım” dedi. Daha önceden de aynı iddiayı gündeme getiren İmamoğlu'na İBB Beyaz Masa resmi hesabından, “CHP adayının dün katıldığı bir yayında 'Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli’ye sürdüler' şeklindeki iddiası tamamen asılsızdır. 18 gün boyunca Beylikdüzü Belediyesi’ndeki personeli olan Coşkun Dilli kendisine hizmet etmiştir” açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkarttı.

Beyaz Masa yalanladı.
  • Yine bas’it’lik!
  • Ordu'da yaşanan VIP krizi sürecinde sinirlerine hakim olamayan İmamoğlu, Ordu Valisi için “İtlik yapmıştır” değil, “Basitlik yapmıştır” dediği yalanını bir kez de programda tekrarladı. Programda gazeteci, “Siz vali beye o ifadeyi kullanmadığınızı teyit eder misiniz?” sorusuna İmamoğlu, “Tabii ki” diyerek, “Bakın, vali basitlik yapmıştır” ifadesini ekledi. Olay sonrasında ortaya çıkan kamera görüntülerinde ise “it” dediği kayda geçmesine rağmen İmamoğlu programda yine “basitlik” dediğinde ısrar etti. Olaya şahit olan isimlere ulaşan Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre İmamoğlu ve beraberindekiler baskın yapar gibi VIP salonuna girmek isteyince gerilim çıktı. Gerilim sırasında “Valiniz itlik yapmıştır” diyen İmamoğlu ve çevresindekilerin yaptığı hakaretlerin ise tümü görevliler tarafından tutanak altına alınıp imzalanarak ilgili makamlara sunuldu.

İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
OYNAT 00:36
İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
CHP'nin İstanbul adayı canlı yayında AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım'ın pazar günü düzenlenecek ortak yayında kendilerine yöneltilecek soruları talep ettiğini iddia etti. Programın moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya canlı yayına bağlanarak CHP adayını yalanladı.
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