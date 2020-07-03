Heyecanlı bekleyiş: Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor

İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünde Fetih Suresi’nin okunmasının ardından ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için açılan tarihi dava dün görüldü. Ayosofya’yı camiden müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi için açılan davada karar için dün Danıştay 10. Dairesi’nde duruşma yapıldı. Duruşmaya, 2005’te Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için hukuk mücadelesini başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin kurucu başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman, Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı.

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HUKUKA AYKIRI

Avukat Karaman, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptaline karar verilmesini istedi. Danıştay’ın daha önce İstanbul’daki Kariye Camii’ni müzeye dönüştüren 1945’teki Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmettiğini hatırlatan Karaman, o kararın Ayasofya için emsal teşkil ettiğini vurguladı. Fatih Sultan Mehmet Vakfına ait Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet’in şahsi mülkü olduğunu söyleyen Karaman, “Ayasofya Camii vakfedenin iradesi dışında kullanılamaz. Fatih Sultan Mehmet Vakfının iradesine uygun davranılması konusunda Bakanlar Kurulu kararının iptalini istiyoruz” dedi.

GÜNDEM Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Mahkeme kararı daha sonra açıklayacak

OYNAT 00:00 Halaçoğlu: Danıştay 'müze kalsın' derse Ayasofya kararname ile ibadete açılır Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için gözler Danıştay'ın 2 Temmuz'daki duruşmasında. Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Danıştay'ın geçmiş yıllarda olduğu gibi Ayasofya'nın 'müze olarak devam etmesi' yönünde kararı verebileceğini ifade eden Halaçoğlu en net formülü ise şöyle açıkladı: 'Şu an isterse hükümet bir kararnameyle istediği zaman ibadete açabilir.' BiP'te paylaş

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İMZA ATATÜRK’E AİT DEĞİL

Davacı vakıfın, “Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararındaki imzanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olmadığı” iddiası da duruşmada gündeme geldi. Karaman, “Biz imzanın sahte olduğunu iddia ediyoruz. Sebebi ise o tarihlerde Soyadı Kanunu çıkmadığı halde evraklardaki imzanın Atatürk adıyla atılmış olması. Üstelik aynı tarihlerde imzalanan farklı evraklarda da farklı imzalar bulunuyor” dedi. İsmail Kandemir ise Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’nın amacı dışında kullanılmasına ilişkin bedduasını duruşmada okudu. Kandemir, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesinin mülkiyet hakkına aykırı olduğunu kaydetti.

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GÜNDEM Müze kararı şaibeli: Atatürk'ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor

OYNAT 03:30 Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor. BiP'te paylaş

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TAKDİR MAHKEMENİN

Daha sonra söz verilen davalı Cumhurbaşkanlığı avukatı da sadece takdiri mahkemeye bıraktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı avukatı, bunun dışında davalı derneğin iddialarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadı. Son olarak söz verilen Danıştay savcısı ise davanın reddini istedi. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının verildiği tarih itibariyle hukuka uygun olduğunu savunan savcı, “Ayasofya hakkındaki karar, geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığının takdirindedir, bu nedenle davanın reddi gerekir” dedi. Savcı, Bakanlar Kurulu kararındaki Atatürk imzasının sahte olduğuna ilişkin ise 5 Bakanlar Kurulu kararında aynı imzanın kullanıldığını söyledi.

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15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek duruşmayı sonlandırdı. Daire, tarafların beyanlarını ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Yasa uyarınca karar, 15 gün içerisinde açıklanması gerekiyor. Ancak Daire’nin bugün dahil en kısa sürede içerisinde milyonların merakla beklediği söz konusu kararı açıklayabileceği ifade ediliyor. Daire, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak.

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OYNAT 04:12 Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın Güncel siyasi konularda Türkiye gündemiyle ilgili bir araştırmada fikirlerini beyan eden vatandaşların çoğunluğu, “Ayasofya, cami olarak ibadete açılsın' dedi. İstanbul'un Fethi kutlamalarında ise Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. BiP'te paylaş

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İnşallah vicdanı dinleyecekler

İİsmail Kandemir

Ayasofya’yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararının iptali için 2005’te ilk davayı açan İsmail Kandemir, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kandemir, “İnşallah yüksek mahkeme vicdanı dinleyecektir ve Ayasofya ibadete açılacaktır” dedi. Dernek avukatı Selami Karaman da davanın ardından yaptığı açıklamada, “Ayasofya Camii’nin 86 yıldır müze olarak kullanılması vicdanları yaralamaktadır. Tatmin edecek bir kararın verileceğini düşünüyoruz. Ayasofya Camii Fatih’in sahsi mülküdür, bir Bakanlar Kurulu kararıyla, idari bir işlemle mülkiyet hakkının ihlal edilemeyeceğini iddia ediyoruz. Kariye karanını emsal olarak dosyaya sunduk. Azınlık vakıflarının malları bile mahkeme kararı ile iade edilirken Fatih Sultan Mehmet’e ait taşınmazın cami vasfı dışında kullanılması Müslümanları üzmektedir” dedi.

OYNAT 00:41 Bakan Çavuşoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, ''Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur'' dedi. Çavuşoğlu, 1462 tarihli Fatih Vakfiyesine ait orijinal belgeyi de göstererek, 'Ayasofya'nın cami olarak tapusunun bu vakfa devredilmesini, tescil edilmesini gösteriyor. Bunun nesini tartışıyorsunuz?' diye konuştu.

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15 yıllık mücadele

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005’te Danıştay 10. Dairesi’ne dava açtı. Daire, 31 Mart 2008’de Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verdi. Bu karara yapılan itirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 10 Aralık 2012’de dairenin kararını onadı. Davacının karar düzeltme talebi de kurul tarafından 06 Nisan 2015’de reddedildi. Böylece Ayasofya müze olarak kullanılmaya devam edildi. Ancak hukuk mücadelesini bırakmayan dernek, Danıştay 10. Dairesi’ne 2016’da dün karar duruşması yapılan davayı açtı. Öte yandan, derneğin 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuru, 13 Eylül 2018’de “kişi bakımından yetkisizlik” nedeniyle reddedilmişti.

OYNAT 01:28 Elif Şafak: Ayasofya kilise olsun Elif Şafak, konuk olduğu TV programında çok tartışılacak sözler sarf etti. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu hafta sonu programında konuşan Şafak, sunucu Çelik'in, 'Ayasofya bir dönem katedral bir dönem cami oldu. Şimdi cami olmasını isteyenler var. Bunu nasıl görüyorsun?' sorusuna 'Ayasofya haftanın bir günü kilise, bir günü cami bir günü de müze olsun' şeklinde cevap verdi. BiP'te paylaş

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Dünya takipte

Fotoğraf: Arşiv

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması dolayısıyla yerli ve yabancı medya mensupları, Sultanahmet Meydanı’nda canlı yayınlarla gelişmeleri takip etti. Gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı’ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktardı. Medya kuruluşlarının canlı yayınlarına katılan konuklar, dava ile ilgili değerlendirmede bulunurken bazı yabancı medya mensupları da bölgede bulunan turistlerle konuyla ilgili röportajlar yaptı.

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OYNAT 00:00 İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Program kapsamında Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan'ın sahne aldığı konser başladı. Saat 21.30'da Ayasofya'da düzenlenecek Fetih Şöleni programında ise Fetih Suresi okunacak. BiP'te paylaş

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Malezya’dan destek

Ayasofya

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Ayasofya’nın cami olarak açılmasına destek açıklamasında bulundu. MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ayasofya bir camidir ve cami olarak itibar görmesi gerekir” ifadesini kullandı. ABD ve Avrupa ülkelerinden Ayasofya’nın ibadete açılması teşebbüsüne yönelik eleştirilere tepki gösteren Mohd Azmi, şu değerlendirmelerde bulundu: “Avrupa Birliği ve ABD bu meseleden elini çekmelidir. Zira Ayasofya’yı Allah’ın evi olarak yeniden düzenlemek Türkiye’deki Müslümanların hakkıdır. Bugüne kadar Müslümanların hakkı sürekli engellenmiştir.”