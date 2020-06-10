Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mısır için bir utanç lekesi İstanbulun fethini küstahça Osmanlının işgali olarak gösterdiler
ORTADOĞU

Mısır için bir utanç lekesi: İstanbul'un fethini küstahça Osmanlı'nın işgali olarak gösterdiler

Mısır Fetva Kurumu’nun İstanbul’un fethini işgal olarak nitelendirmesi tepkiyle karşılandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri el-Karadaği, “Bu husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir” tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Muhyiddin el-Karadaği
Ali Muhyiddin el-Karadaği

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır tüm politikalarını Türkiye karşıtlığı üzerinden yürütüyor. Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine Mısır Fetva Kurumu, Müslüman dünyasının tepkisiyle karşılanan bir açıklama yaptı.

Mısır Fetva Kurumu Facebook’ta, İstanbul’un fethini Osmanlı işgali olarak tanımlayarak, “Ayasofya 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildi ve Osmanlılar 1453’te İstanbul’u işgal edinceye ve onu camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldı” ifadesini kullandı.

TEHLİKELİ YOZLAŞMA

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Fetva Kurumu’nun İstanbul’un fethini “Osmanlı işgali” olarak nitelendiren açıklamasının kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti. Karadaği, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” hadisiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı. “İstanbul’un fethinin, Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir” ifadesini kullanan Karadaği, bu tür açıklamaların, Mısır’daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu vurguladı.

GERİ ADIM ATTI

  • Cezayir’deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi’nin Başkanı Abdurrezzak Mukri ise Twitter hesabında, “Fetva Kurumu’nun açıklamasından sonra hakkı batıldan ayırt etme konusunda bir müphemlik kaldı mı?” ifadelerine yer verdi.
  • Kurumun bu açıklamasının sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine geri adım atılarak yapılan yeni açıklamada ise “büyük fethin sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet eliyle gerçekleştirildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Sultan Mehmet’le hiçbir bağının olmadığı” kaydedildi.

Milletimiz Ayasofya açılsın diyor: Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor
GÜNDEM
Milletimiz Ayasofya açılsın diyor: Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor
Abone Ol Google News
Birçok ilin valisi değişti

Birçok ilin valisi değişti

​Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanacak.
ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

Siyahi general Brown, kuvvet komutanı olarak görev yapacak.
Koronavirüs adeta unutuldu

Koronavirüs
adeta unutuldu

​Ne maske ne sosyal mesafe.
Bir CHP klasiği daha

Bir CHP klasiği daha

Meclis çalışmalarını geciktirmek için bakın ne yaptılar?
Devlet onlar için <br>seferber oldu

Devlet onlar için
seferber oldu

Siyam ikizleri Türkiye'ye geliyor.
Normal olan tedbirdir

Normal olan tedbirdir

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
65 ve 18 yaş için <br>yeni düzenleme

65 ve 18 yaş için
yeni düzenleme

Erdoğan, 'Yeni Normal'in kararlarını açıkladı.
Pes dedirtti!

Pes dedirtti!

Belediyeye şikayet yağdı.
Doktorlar bir de bunlarla uğraşıyor

Doktorlar bir de bunlarla uğraşıyor

​Korona hastası, son anda yakalandı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Ayasofya için <br>tarih verildi

Ayasofya için
tarih verildi

​AK Partili Muş: Temmuzda gerekli adımlar atılacak.
Yık yık bitmiyor

Yık yık bitmiyor

​Firari Can Dündar'ın villasında yıkım hala sürüyor.
Türkiye ve<br>Libya'ya özendiler

Türkiye ve
Libya'ya özendiler

​MEB anlaşması imzaladılar ama denizde petrol değil balık var.
TVNET'ten bir ilk

TVNET'ten bir ilk

Dijital Belgesel Kitaplığı platformu izleyici ile buluştu.
Eren'in katiline koşanları savundu

Eren'in katiline koşanları savundu

"​HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılanlar hukuksuzluktur..."
Dikkat<br>uçağı kaçırmayın

Dikkat
uçağı kaçırmayın

​THY'den yolcularına 3 saat uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.