Hiçbir zaman durmayacağız

Üsküdar meydana yürüyen kalabalığa önce İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın hitap etti. “Vicdanlarımız yaralı, vicdanlarımız sızılı ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik” diyen Aydın, “Çünkü bizler insanlık namına vicdan sahibi, iman sahibi insanlarız. Ekim ayından bugüne kadar Gazze'de ve Batı Şeria da dahil olmak üzere on binlerce kardeşimizi kadın, çocuk, yaşlı kaybettik. Bizler bu meydanları bırakmıyoruz. Dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Kanayan yara, vicdanı sızlatan Gazze için buradayız. Hiçbir zaman da durmayacağız” ifadelerini kullandı.