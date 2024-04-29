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Hiçbir zaman durmayacağız

İHH İnsani Yardım Vakfı ve pek çok sivil toplum kuruluşu, işgalci İsrail'in Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden insanlık dışı saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Neslihan Önder
04:00 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:07 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Üsküdar Fıstıkağacı Metro Durağı önünden başlayan yürüyüş, Üsküdar meydanda sona erdi. Yürüyüşe, çok sayıda ülkeden Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi aktivistler de katıldı.

UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

Üsküdar meydana yürüyen kalabalığa önce İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın hitap etti. “Vicdanlarımız yaralı, vicdanlarımız sızılı ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik” diyen Aydın, “Çünkü bizler insanlık namına vicdan sahibi, iman sahibi insanlarız. Ekim ayından bugüne kadar Gazze'de ve Batı Şeria da dahil olmak üzere on binlerce kardeşimizi kadın, çocuk, yaşlı kaybettik. Bizler bu meydanları bırakmıyoruz. Dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Kanayan yara, vicdanı sızlatan Gazze için buradayız. Hiçbir zaman da durmayacağız” ifadelerini kullandı.



#Gazze
#Filistin
#İHH
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#Protesto
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