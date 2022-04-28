Hırsız beğenmediği ayakkabıyı diğeriyle değiştirdi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Gaziosmanpaşa’daki Sarıgöl Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teravih namazının kılındığı sırada camiye giren şüpheli namaz kılıyormuş gibi yaptı. Bir süre sonra ayakkabıların bulunduğu rafa yönelen şüpheli raftaki bir ayakkabıyı montunun altına sokarak yürümeye başladı. Aldığı ayakkabıyı beğenmeyen şüpheli, geri gelerek ayakkabı rafından kendine başka bir ayakkabı seçti. Şüpheli aldığı ayakkabıyı tekrar montunun altına sokarak olay yerinden uzaklaştı.
BEĞENMEDİĞİ AYAKKABIYI DEĞİŞTİRDİ Hırsızlık anı caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, çıkış kapısına yakın oturan hırsız bir ayakkabıyı raftan alıyor. Aldığı ayakkabıyı beğenmeyen hırsız başka bir ayakkabıyı montunun altına sokarak camiden uzaklaşıyor.
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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rus tarafından tehdit gibi açıklamalar da peş peşe geliyor.
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini artırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini söyledi. Putin, \"Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız\" dedi.<br><br>
Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı.
Putin'in bu ifadeyle balistik ve nükleer silahları kastettiği düşünülüyor. Rusya, işgalin başlamasının ardından stratejik nükleer silahlarını yüksek alarm konumuna getirdiğini duyurmuştu.
Analistler Putin'in bu tehditleri, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmemesi için yaptığını düşünüyor.
Ukrayna'nın müttefikleri son dönemde silah yardımlarını artırmış, ABD de Ukrayna'da Rusya'yı yenmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.
Batılı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinin bu yardımlar nedeniyle yavaşladığı görüşünde.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı ülkelerinin ateşe körükle gittiğini, bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylemişti.<br><br>Nükleer çatışmanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Lavrov, 3. Dünya Savaşı'nın 'gerçek bir tehlike' olduğu konusunda uyarmış ve 'Tehlike ciddi, gerçek, hafife alamazsınız' demişti.
NATO'nun Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.<br><br>Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' demiş, bu sözler batıya gözdağı olarak yorumlanmıştı.
Bir Batılı yetkiliye göre 'Rus güçleri Ukrayna'nın sert direnişi karşısında ilerlemekte zorlanıyor ve kayıplar veriyor'.
Kremlin, Londra hükümetini provokasyonla suçlayarak bunun devam etmesi halinde Kiev'deki 'karar alma merkezlerini içinde diplomatlar varken' vurmaya hazır olduklarını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna'ya silah sağlayan NATO ülkelerine yönelik saldırılara izin verilebileceğini öne sürdü ve \"Rusya'nın, Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin topraklarındaki askeri hedefleri vurabileceğini anlıyorsunuz, değil mi?\" diye uyardı.
Batılı ülkeler, Rusya'nın Şubat ayında işgalini başlatmasından bu yana Ukrayna'ya yüz milyonlarca euro değerinde askeri yardımda bulundu, NATO ve Avrupa Birliği yetkilileri de daha fazla askeri yardımı görüşmek üzere Almanya'da bir araya geldi
İngiltere hükümeti, Ukrayna kuvvetlerine az sayıda uçaksavar aracı vereceğini duyurdu.
BBC'nin diplomasi muhabiri James Landale, \"Ukrayna, Rusya ile varoluşsal bir savaş veriyor, bu nedenle Ukrayna kuvvetlerinin Rus sınırındaki tedarik hatlarını hedeflemesi şaşırtıcı değil\" diyerek şu analizde bulundu: Batılı güçlerin silahlarının bir kısmının bu tür saldırılarda kullanılması da aynı şekilde şaşırtıcı değil. James Heappey'nin açıklamalarında ilginç olan şey, bu kadar açık bir şekilde bunları ifade etmesi. Yemen'deki gibi birçok çatışmada, İngiliz bakanlar İngiliz silahlarının kullanımı konusunda çekingendi. Batılı güçlerin sağladığı silahlar giderek artıyor ve güçleniyor. Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar bazukaları vermek bir şey, sınırları aşabilecek dronelar ve toplar sağlamak ise başka bir şey. Ukrayna'yı savunmak ile Rusya'ya saldırmak arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başkent Londra'dan dış politika üzerine yaptığı basın toplantısında, küresel güvenlik, refah ve barış konularına dikkat çekti. Ukrayna'daki Rus saldırganlığına karşı daha fazla savunma ekipmanın daha hızlı sağlanması gerektiğini ifade eden Truss yaptığı açıklamada, \"Korkunç barbarlık ve savaş suçları karşısında dünya, kendi kaderini tayin etmek isteyen Ukrayna'nın mücadelesinde birleşti. Baskı veya işgal yoluyla kazanabileceklerini düşünenler, küresel güvenlikten yana tavır alırken Ukrayna'nın kaderi tehlikede. Putin başarılı olursa, Avrupa'da daha korkunç sonuçlar olacak. Bu yüzden hazırlıklı olmalı, Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalı ve birleşik olmalıyız\" dedi.
Truss, \"barış, güvenlik ve refahın\" sağlanabilmesi için yeni bir dış politika vizyonun benimsenmesi gerektiğine dikkat çekerek, \"Özgürlük ve demokrasinin bir ekonomik ve güvenlik ortaklıkları ağı aracılığıyla güçlendirildiği, saldırganların kontrol altına alındığı bir dünya vizyonu ile yeni bir barış, güvenlik ve refah dönemi oluşturmalıyız\" şeklinde konuştu.
Ukrayna'da güvenliğin sağlanması için Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması gerektiğini söyleyen Truss, \"Bu nedenle, Ukrayna'nın NATO standartında silahlarla donatılmasını sağlamak için Polonya ile ortak bir komisyon üzerinde çalışıyoruz.\" dedi.
Truss, \"Yaklaşımımız, askeri güç, ekonomik güvenlik ve daha derin küresel ittifaklar olmak üzere 3 alana dayanmaktadır. İlk olarak, toplu savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Doğu kanadı güçlendirilmeli ve Polonya gibi devletleri desteklemeliyiz. Bu nedenle varlığımızı artırıyor ve savunma işbirliğimizi derinleştiriyoruz.\" dedi.
Truss yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaştan alınacak dersler olduğunu söyleyerek, işgali caydırmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini ifade etti. Truss, \"Aynı hatayı bir daha asla yapmayacağız. Çatışmayı kışkırtma korkusuyla ağır silahlar vermememiz gerektiğini savunanların aksine eylemsizliğin en büyük provokasyon olacağını düşünüyorum\" şeklinde konuştu.
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Rus ordusu tarafından işgal edilmeye çalışılan Ukrayna'ya yönelik Batılı ülkelerin askeri yardımları giderek artarken savaş alanında dengelerin değiştiğini hisseden Rusya ise söylemlerini giderek sertleştiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batı ülkelerinin ateşe körükle gittiğini ve bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylemesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'dan peş peşe tehdit gibi açıklamalar geldi.
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Altın fiyatları 28 Nisan Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haftaya aşağı yönlü seyirle başlayan altın fiyatları düşüş seyrini bugün de sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 28 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 895,15<br>SATIŞ(TL) 895,32
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.462,00<br>SATIŞ(TL) 1.480,00
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.923,00<br>SATIŞ(TL) 2.961,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.837,00<br>SATIŞ(TL) 5.901,00
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?<br><br>Altın fiyatları ABD’deki ekonomik gelişmelerle yön bulmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.<br><br>
ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT <br><br>Analistler spot altında direnç olarak 1908 dolarons seviyesini işaret ederken, 1889 dolarons seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde fiyatın 1870 dolara kadar geri çekilebileceğini vurguluyor.
DÜNYA BANKASI: ALTIN YÜKSELİŞİ SÜRECEK <br><br>Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu:
\"Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.''<br><br>
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?<br><br>Gram altın tarafında 914 TL altında yakalayabilecek fiyatları alım fırsatı olarak görülüyor.
Kritik eşiğin altına düştü: Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama geldi
Altın fiyatları 28 Nisan Perşembe gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 900 liranın altını gördü. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar ise 'Gram altın ne kadar olacak?' ve 'Altında düşüş devam edecek mi?' sorularına cevap verdi. Altın fiyatlarındaki düşüşün alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, tarih vererek altının geleceği hakkında önemli tahminlerde bulundu. İşte güncel altın fiyatları ve uzmanlardan altın yorumları...