Hırsızlar mesken tuttu: Ulu Cami’ye büyük ayıp

Anadolu’nun en eski camilerinden olan Diyarbakır’daki tarihi Ulu Cami’de bir tona yakın kurşun kaplama çalındı. Sur ilçesine bağlı Camiikebir Mahallesi’nde bulunan tarihi camide ilk hırsızlık geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşandı. Hırsızlığın ardından 30 Eylül 2024’te doğrudan temin yoluyla kurşun temin edildi.

Kaplamaların çalındığı bölgelerden camiye su girmemesi için naylon bıranda çekildi.

HIRSIZLAR YİNE GELDİ

Hırsızlar 11 Kasım 2024’te bu kez caminin doğu maksure bölümünün güneyindeki alanı hedef belirledi. Camiye ait kalıntıların sergilendiği kapalı alanın çatısında kullanılan kurşun kaplamalar çalındı. Hırsızlık olayının ardından aynı gün ilçe müftülüğüne bağlı yetkililer, hırsızlık olayını tespit ettikten sonra olayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirdi.

Kurşun kaplamaların olmadığı oluklarda yağan yağmur suları birikti.

PAYANDALAR HEDEF ALINDI

İkinci hırsızlık olayının ardından yeniden çalışmalara başlanırken, kurşunlar yeniden yerine konuldu. İş tamamlandıktan kısa bir süre sonra caminin hanefiler dış cephe güney duvarında yer alan payandaların üzerindeki kurşunlar da çalındı. Son hırsızlıkla birlikte cami 3’ncü kez soyuldu. Yapılan tespitler sonrası 28 Kasım 2024’te söz konusu hırsızlık vakaları için yeniden hukuk servisine bilgi verildi. Yapılan hırsızlıklardan sonra Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na 2 Aralık 2024 tarihinde caminin batı bölümünde yer alan tuvaletlerin çatısı arasında kalan ayırıcı duvarın üstüne çit yapılması için yazı yazıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Sur İlçe Müftülüğü 9 Aralık 2024 tarihinde kurşunların yeniden çalındığını tespit ederek, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bir yazı daha gönderdi. Yazının ardından harekete geçen Koruma Kurulu’nun hırsızlık yapılan bölümlere çit yapılması için karar aldığı öğrenildi. Kararın ardından çitlerin doğrudan temin yöntemiyle alımı için 16 Aralık 2024’te ihale yapıldı. Olayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı idari soruşturma başlattı.

Yıkım yaparken enkaz altında kaldı

Uşak’ta belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü göçük altında kaldı. Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bir iş makinesi, operatörüyle birlikte enkazda kaldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Bekir Tut'un (60) cansız bedenine ulaşıldı. Yıkım işlemini yapan firmanın yetkilisi F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.







