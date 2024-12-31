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21 yaşında 112 suç kaydı var: 104 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

21 yaşında 112 suç kaydı var: 104 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

11:4031/12/2024, Salı
DHA
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İstanbul'da 112 suç kaydı bulunan 21 yşındaki hırsız, arkadaşıyla birlikte yakalandı.
İstanbul'da 112 suç kaydı bulunan 21 yşındaki hırsız, arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Üsküdar ve Bayrampaşa'da girdikleri evlerden yaklaşık 650 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 21 yaşındaki T.U.'nun 112 suç kaydı olduğu, ayrıca işlediği suçlar nedeniyle 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da 22 Kasım 2024 tarihinde B.S.'nin evine giren hırsızlar evde buldukları yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken iki hırsız bu kez Bayrampaşa'da S.Y.'ye ait eve girerek yaklaşık 500 bin liralık altın ziynet eşyasıyla birlikte kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin site içerisinde bulunan evlere girerken görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sitelere girdikleri, kapı kilitlerini kırarak hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra ayrıldıkları görüldü.


Şüpheliler güvenlik kamerasından tespit edildi.

Suçüstü yakalandılar

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. T.U. (21) ile E.K. (23) isimli şüpheliler teknik takibin ardından Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.


Şüpheliler Üsküdar'da yakalandı.

112 suç kaydı var

Şüphelilerden T.U.'nun 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken 15 adet toplamda 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 adet aranması olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerden 21 yaşındaki T.U.'nun 112 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.


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