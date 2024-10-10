Suç kaydı olan tutuklu yargılanacak

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ın 26 suç kaydı olan bir suç makinesi tarafından şehit edilmesinin ardından eleştirilen infaz sistemi değiştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gereken kanuni düzenlemeler yapılacak. Mesela 5 suç kaydı olan birinin, yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak, tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak” dedi.
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Milletimizin sesine kulak vererek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup Allah'ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız. Medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız.
SİSTEMİ İSTİSMAR EDİYORLAR
"Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız" diyen Erdoğan, bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Mevcut durumda seri suç işleyen kişilerle ilgili açılan onlarca dava olmasına rağmen bunların sonuçlanmadan kayıtlarda görünmediğine işaret eden Erdoğan, "İlk derece mahkemesi, istinaf, Yargıtay derken bir cezanın kesinleşmesi 5 hatta 7 yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreçte suçlu kişi, yeni işlediği cürümlerde herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için tutuklama olmadan yargılanabiliyor. Özellikle suçu geçim kaynağı haline getirenler ile suçta kibirlenenlerin, sistemin bu yönünü istismar ettiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
BELİRLİ SUÇLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK
CEZANIN YÜZDE 10'U CEZAEVİNDE
KİMSE BİZE DERS VEREMEZ
ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmelerinin, kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmadığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çelikten kalkanı, içerisinde sıkıntılı ifadeler bulunan söz konusu sözleşme değil, 6284 sayılı Kanun'dur. Bu konuda yürütülen propagandanın en küçük bir temeli, en küçük bir dayanağı ve haklılık payı yoktur. Şunun bilinmesinde de fayda görüyorum; şiddetsiz bir Türkiye için devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecektir. Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik şiddette zafiyet görüntüsüne asla izin vermeyecek,
şiddete sıfır tolerans ilkesiyle mücade-lemizi devam ettireceğiz."
Önce rakı reklamından vazgeç
Büyük bir paradoksu dikkate getirmek istediğini kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyada kadına ve çocuğa şiddetin en önemli sebeplerinden biri içki tüketimi, alkol bağımlılığıdır. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e şunu tavsiye ediyorum: Şayet kadına yönelik şiddetle mücadeleye kendi tabirinle gerçekten iki eli havada katkı sunmak istiyorsan öncelikle rakı reklamı yapmaktan vazgeç, sonra da gel hükümetimizin münkeratla mücadelesine destek ol" dedi.
Terör siyasetine asla yer yok
Vatandaş yazacak Erdoğan okuyacak
AK Parti, finalini yaptığı Türkiye Buluşmaları'ndan sonra şimdi de ‘beyaz sandık’ uygulamasına hazırlanıyor. Cumartesi günü başlayacak ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verecek olan AK Parti, ilçe ve belde teşkilatlarında stant kuracak. Stantlarda üzerinde "Cumhur-başkanıma" yazılı beyaz sandıklar konacak. Vatandaşlar buna kaleme alacakları görüşlerini atacak. Süzgeçten geçirilecek metinlerde gerekli durumlarda dönüş sağlanacak. Mektuplar dijital formatta sisteme kaydedilip algoritma ile içlerinden Cumhurbaşkanının okuyacağı metin ayrılacak. Bu şekilde vatandaşın talepleri direkt Cumhur-başkanı Erdoğan'a sunulacak.
İsrail siyonist terör örgütü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl önce "İsrail'in devlet olmak ile terör örgütü olmak arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu" ifade ettiğini, o günden bugüne İsrail'in, Gazze'de son asrın en vahşi soykırımını yaparak siyonist bir terör örgütü gibi hareket ettiğini belirterek, "Bundan hiç şüpheniz olmasın, İsrail bir siyonist terör örgütüdür" dedi. Erdoğan, Gazze soykırımında failin İsrail olduğunu ancak bu vahşetin Batılı ülke ve yönetimlerinin güçlü desteğiyle işlendiğine dikkati çekti.
TARİH AFFETMEYECEK
Vadedilmiş topraklar hezimet olacak
- "Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye ne yapılmak istendiğinin gayet farkındadır. Nihai hedefin neresi olduğunu da çok net görebiliyoruz. Dün Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız Meclis'imizin kapalı oturumunda bu konuyla ilgili milletvekillerimize detaylı bilgi verdi. Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için fotoğrafı tüm netliğiyle ortaya koydu. Ne pahasına olursa olsun bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye yayılmacı hevesleri, vatan topraklarına dikilen kem gözleri, kabaran işgalci niyetleri kursaklarda bırakacak kudrete ziyadesiyle sahiptir. Açık ve net söylüyorum, vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır"
Hamas Türkiye için de mücadele ediyor
- Soykırımın ilk günlerinde hiç kimseden çekinmeden, 'Hamas, Filistin'in Kuvayımilliye'sidir.' dediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hamas'ın Gazze'de verdiği destansı mücadelenin aynı zamanda Türkiye için de olduğunu çok iyi biliyoruz. Filistin halkının soykırım şebekesi karşısında aynı zamanda insanlığı da savunduğunu, Müslümanların izzetini de savunduğunu çok ama çok iyi biliyoruz.