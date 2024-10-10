Suç kaydı olan tutuklu yargılanacak

Kadın hakları konusunda kendilerine ders verecek hiçbir muhalefet partisi olmadığını belirten Erdoğan, "AK Parti'ye, 'kadınları eşit görmüyor' iftirası atmak CHP Genel Başkanı'nın hakkı da haddi de değildir" ifadesini kullandı. Erdoğan, kendilerinin kadınların eğitim ve çalışma haklarının önündeki engelleri kaldırırken CHP'nin yasakların devamı için tam kadro Anayasa Mahkemesi’ne koştuğunu kaydetti. Erdoğan, CHP'lilerin, kılık kıyafet özgürlüğünün iptali için mahkeme kapısında nöbet tuttuğunu; başörtüsüne, "

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" diyerek tahkir edenlerin de yine CHP yönetiminde olduğunu belirtti. CHP eski yönetiminin bir dönem ayyuka çıkan, taciz ve tecavüz iddialarını nasıl örtbas ettiğini gayet net hatırladıklarını söyleyen Erdoğan, "

CHP Genel Başkanı Sayın Özel şayet kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun, sonra da yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın"