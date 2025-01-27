Hızla çoğalıyor: Marmara'da müsilaj tehdidi

İstanbul'a en yakın Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor. Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor. Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi. Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini kaydetti. Yıldırım, insanların denize gereken özeni göstermediğini anlatarak, deniz salyasının gelecekte daha da yayılabileceğine dikkati çekti.Son yıllarda Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve halk arasında ‘deniz salyası’ olarak bilinen müsilaj, Adalar’da yeniden görülmeye başlandı. İstanbul'a en yakın Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor. Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor. Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi. Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini kaydetti. Yıldırım, insanların denize gereken özeni göstermediğini anlatarak, deniz salyasının gelecekte daha da yayılabileceğine dikkati çekti.