Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hızla çoğalıyor: Marmara'da müsilaj tehdidi

Hızla çoğalıyor: Marmara'da müsilaj tehdidi

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Son yıllarda Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve halk arasında ‘deniz salyası’ olarak bilinen müsilaj, Adalar’da yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul'a en yakın Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor. Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor. Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi. Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini kaydetti. Yıldırım, insanların denize gereken özeni göstermediğini anlatarak, deniz salyasının gelecekte daha da yayılabileceğine dikkati çekti.Son yıllarda Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve halk arasında ‘deniz salyası’ olarak bilinen müsilaj, Adalar’da yeniden görülmeye başlandı. İstanbul'a en yakın Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor. Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor. Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi. Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini kaydetti. Yıldırım, insanların denize gereken özeni göstermediğini anlatarak, deniz salyasının gelecekte daha da yayılabileceğine dikkati çekti.


#Müsilaj
#Marmara Denizi
#Aktüel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı ve ezan saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da yatsı ezanı kaçta okunuyor?